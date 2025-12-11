हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में दिल्ली में रखी प्रेयर मीट, निर्मला सीतारमण से लेकर अश्विनी वैष्णव तक कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने पति धर्मेंद्र (Dharmendra) के लिए गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेयर मीट (Prayer Meet) का आयोजन किया है। यह प्रेयर मीट (Prayer Meet) जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (Dr. Ambedkar International Centre) में शाम 4 बजे शुरू हुई जो 6 बजे तक चलेगी।
नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने पति धर्मेंद्र (Dharmendra) के लिए गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेयर मीट (Prayer Meet) का आयोजन किया है। यह प्रेयर मीट (Prayer Meet) जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (Dr. Ambedkar International Centre) में शाम 4 बजे शुरू हुई जो 6 बजे तक चलेगी। इससे पहले हेमा मालिनी (Hema Malini) ने धर्मेंद्र (Dharmendra) के लिए अपने मुंबई स्थित घर में गीता पाठ कराया था। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हुआ था।
आज आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली स्थित सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा आयोजित प्रार्थनसभा में उपस्थित रहकर भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र जी को भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण की।@dreamgirlhema pic.twitter.com/FWxqMJrSVk
— Rajpalsinh Jadav (@rajpalsinh_bjp) December 11, 2025
इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी (Hema Malini) और धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल और दामाद वैभव वोहरा मौजूद हैं। ईशा देओल के पूर्व पति और बिजनेसमैन भारत तख्तानी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता भी शामिल हुए। प्रेयर मीट (Prayer Meet) में हेमा मालिनी (Hema Malini) , ईशा और अहाना ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर धर्मेंद्र की हेमा और बेटियों के साथ तस्वीरें सजाई गईं।
आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में
सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होकर स्व. धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
उनकी सादगी और योगदान सदैव प्रेरणा रहेंगे।
"ॐ शांति।”@dreamgirlhema pic.twitter.com/z30SIogzmC
— Arun Govil (@arungovil12) December 11, 2025
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, प्रह्लाद जोशी, हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र से अपने पुराने संबंध याद किए, जबकि प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शोले उनकी पसंदीदा फिल्म रहेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को अभिनेता धर्मेंद्र की स्मृति में आयोजित प्रेयर मीट में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जैसे इंसान और कलाकार बहुत कम होते हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी और सादगी से दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक बनाए। उनकी मुस्कान और गर्मजोशी हर दिल को छू जाती थी। उनका जाना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन उनकी सिनेमाई विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं, ईशा देओल के पूर्व पति भारत तख्तानी और अहाना देओल के पति वैभव वोहरा भी परिवार के साथ पहुंचे।
सनी देओल ने भी आयोजित की थी प्रेयर मीट
इससे पहले धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में उनकी याद में एक प्रेयर मीट आयोजित की, जिसे ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ नाम दिया गया। शाम 5 बजे से 7:30 तक चलने वाली इस प्रेयर मीट में एक्टर के परिवार, दोस्त और बॉलीवुड के कई सेलेब्स मौजूद रहे। कार्यक्रम के मद्देनजर होटल ताज लैंड्स एंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सनी देओल, बॉबी देओल अपने चचेरे भाई अभय देओल के साथ ताज लैंड्स एंड में गेस्ट को रिसीव करते नजर आए थे।