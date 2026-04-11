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संसद भवन से आई बेहद खास तस्वीर, पीएम मोदी और नेता विपक्ष नेता राहुल गांधी से बातचीत का वीडियो वायरल, एक-दूसरे का मुस्कुराकर किया अभिवादन

संसद भवन (Parliament House) परिसर में शनिवार को एक अलग और बेहद खास तस्वीर सामने आई है। बता दें कि, प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फुले (Mahatma Jyotiba Phule ) की 200वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Lok Sabha LoP Rahul Gandhi) के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद भवन (Parliament House) परिसर में शनिवार को एक अलग और बेहद खास तस्वीर सामने आई है। बता दें कि, प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फुले (Mahatma Jyotiba Phule ) की 200वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Lok Sabha LoP Rahul Gandhi) के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई है। करीब 1 मिनट 30 सेकेंड के वीडियो में दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए, इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उनके आस-पास मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद भवन परिसर में एक दूसरे से मुलाकात की है। ये मौका था महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का, इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए काफी देर तक चर्चा करते नजर आए। अब इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

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