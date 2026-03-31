Assam Election : बीजेपी ने घोषणापत्र में असम की जनता से किए 31 वादे, 5 लाख करोड़ का निवेश और मूल निवासियों की सुरक्षा की गारंटी

Assam Manifesto 2026 : केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इसमें निर्मला सीतारमण ने मंगलवार असम के मूल निवासियों की ज़मीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। बीजेपी के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियाओं से कब्ज़ाई गई ज़मीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, और राज्य का विकास व युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा, “आज, BJP असम की जनता के सामने अपना ‘संकल्प पत्र’ पेश कर रही है—किसी भी चुनाव से पहले जारी किया जाने वाला घोषणापत्र। लेकिन, इस घोषणापत्र में शामिल विस्तारों और हमारे वादों के बारे में बात करने से पहले, मैं उन कामों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि, यह घोषणापत्र पिछले एक दशक में किए गए कार्यों की नींव पर ही आगे बढ़ने के लिए है… चाहे वह वित्तीय हस्तांतरण हो, निवेश के आँकड़े हों, या फिर विकास दर के आँकड़े—इन सभी को देखकर मुझे एक ऐसा राज्य नज़र आता है, जिसका पिछले 10 वर्षों में इस तरह का कायाकल्प हुआ है, जैसा कि कांग्रेस के छह दशकों के शासन में कभी संभव नहीं हो पाया था। पिछले 10 वर्षों में असम ने इसी तरह की उपलब्धियाँ हासिल की हैं।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, “आप जो कुछ भी करते हैं, वह राज्य में कायम स्थिरता और शांति पर निर्भर करता है। आज असम में शांति है। असम लगातार यह साबित कर रहा है कि शांति कायम रह सकती है। और मेरे विचार से, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ़ 2007 की ही बात करें तो, कांग्रेस शासन के दौरान 474 हमले की घटनाएँ हुईं, जिनमें 287 आम नागरिकों की मौत हुई; और उससे पहले भी हर साल कुछ न कुछ होता ही रहता था। असम के लोगों की बात करें तो, 10 सालों तक हर साल 128 लोगों की जान जाती थी। लेकिन अब जो बदलाव आया है, उसे देखिए। 2016 में, जब इस सरकार ने सत्ता संभाली, तो सालाना होने वाली 128 मौतों का आँकड़ा तुरंत घटकर सिर्फ़ 99 रह गया। 2018 में, 14 आम नागरिकों की मौत हुई। लेकिन 2019 से 2023-24 के बीच, एक भी मौत नहीं हुई। यही इस सरकार की उपलब्धि है। शांति बनाए रखने का जो लाभ मिलता है, वह यही है। इससे इंसानी जानें बचती हैं।”

बीजेपी का घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “असम देश के राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है; पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।” उन्होंने कहा, “‘संकल्प पत्र’ में 31 बिंदु हैं; प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर का 77 बार दौरा किया, जबकि असम से प्रधानमंत्री बने कांग्रेस सांसद ने शायद 10 बार से ज़्यादा दौरा नहीं किया।” वित्त मंत्री ने कहा कि यह घोषणापत्र “राज्य में एक दशक के बदलाव” पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 सालों में भी हासिल नहीं कर पाई थी। साल 2026 के असम चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणापत्र में मूल निवासियों की ज़मीन, विरासत और गरिमा की रक्षा का वादा किया गया है।

असम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणापत्र में ‘लैंड जिहाद’ के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया गया है। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणापत्र में असम को भारत के ‘पूर्वी प्रवेश द्वार’ के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है। 2026 के असम चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणापत्र, मूल निवासियों की ज़मीन, विरासत और गरिमा की सुरक्षा का वादा करता है।