इंडिगो पिछले कुछ दिनों में बुरी तरह प्रभावित हुए कस्टमर्स को दस हजार रुपए के ट्रैवल वाउचर देगी। यात्री इन वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों में किसी भी भविष्य की इंडिगो यात्रा के लिए कर सकते है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत किए गए वादे के अलावा है, जिसके अनुसार इंडिगो उन कस्टमर्स को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर पांच हजार रुपए से दस हजार रुपए का मुआवजा देगी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इंडिगो पिछले कुछ दिनों में बुरी तरह प्रभावित हुए कस्टमर्स को दस हजार रुपए के ट्रैवल वाउचर देगी। यात्री इन वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों में किसी भी भविष्य की इंडिगो यात्रा के लिए कर सकते है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत किए गए वादे के अलावा है, जिसके अनुसार इंडिगो उन कस्टमर्स को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर पांच हजार रुपए से दस हजार रुपए का मुआवजा देगी। यह वाउचर केवल उन यात्रियों को मिलेगा, जिनकी फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के भीतर कैंसिल हो गई थीं।

प्रवक्ता ने कहा कि इंडिगो कि सबसे पहली प्राथमिकता अपने कस्टमर्स की देखभाल करना है। इसके तहत ऑपरेशनल रुकावट के बाद हमने यह सुनिश्चित किया है कि कैंसिल फ्लाइट्स के लिए सभी ज़रूरी रिफंड शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर आपके अकाउंट में पहले ही भेजे जा चुके है और बाकी जल्द ही आ जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि अगर बुकिंग किसी ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म के ज़रिए की गई थी। रिफंड के लिए ज़रूरी कदम भी शुरू कर दिए गए हैं। हमारे सिस्टम में आपके पास पूरी डिटेल्स नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें मेल के माध्यम से संपर्क करे, जिससे हम तुरंत मदद कर सकें।

