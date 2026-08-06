इनकी छवि तो बनी नहीं लेकिन अधिकारियों के घर-महल ज़रूर बन गये…अखिलेश यादव ने सीएम पर साधा​ निशाना

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बनाने चले Brand, बज गया Band! अब 7000 करोड़ एक साल में भी खर्च कर दें तो भी कुछ बदलनेवाला नहीं। डबल इंजन के आपसी कम्पटीशन में गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया… ये बात अलग है कि ज़्यादा मीठे के चक्कर में सब कड़वा हो गया। अच्छे व्यवहार, अच्छे करम और जन हित के काम से बड़ा कोई और प्रचार नहीं होता है।
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रचार के लिए खर्च किए गए रुपये का एक डेटा सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए हमला बोला है। दरअसल, उस डेटा में बताया गया है कि, पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रचार के लिए कितने रुपये खर्च किए गए।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बनाने चले Brand, बज गया Band! अब 7000 करोड़ एक साल में भी खर्च कर दें तो भी कुछ बदलनेवाला नहीं। डबल इंजन के आपसी कम्पटीशन में गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया… ये बात अलग है कि ज़्यादा मीठे के चक्कर में सब कड़वा हो गया। अच्छे व्यवहार, अच्छे करम और जन हित के काम से बड़ा कोई और प्रचार नहीं होता है।
बनाने चले Brand, बज गया Band!
अब 7000 करोड़ एक साल में भी खर्च कर दें तो भी कुछ बदलनेवाला नहीं।
डबल इंजन के आपसी कम्पटीशन में गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया… ये बात अलग है कि ज़्यादा मीठे के चक्कर में सब कड़वा हो गया।
पढ़ें :- मुख्यमंत्री जी ने जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का 7000 करोड़ अपनी छवि को सच्ची बताने-दिखाने पर ख़र्च किया: अखिलेश यादव
अच्छे व्यवहार, अच्छे करम और जन हित के काम से बड़ा… pic.twitter.com/UHdoFXqfuo
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 6, 2026
उन्होंने आगे लिखा, इनके अत्याचार, अन्याय, महिलाओं-अधिकारियों-पत्रकारों-प्रोफ़ेसरों से दुर्व्यवहार, दुर्वचन, सजातीय पक्षपात, पीडीए पर प्रहार, ‘हाता नहीं भाता’ के फ़ार्मूल के विस्तार, महा-भ्रष्टाचार के द्रव्य के स्वर्ण-ठोसीकरण, मंदिर चोरी के आरोपियों को दोषपूर्ण SIT से बचाने व प्रतिशोध की राजनीति के कारण घर-मकान-दुकान से लेकर यूनिवर्सिटी तक गिराने जैसी नकारात्मक-संकीर्ण राजनीति के कारणवश इनकी इमेज का एनकाउंटर हो गया है और उसके ऊपर से बुलडोज़र भी गुज़र गया है। इनकी छवि तो बनी नहीं, अधिकारियों के घर-महल ज़रूर बन गये।
जनता पूछ रही है लखनऊ से गोरखपुर कोई डाइरेक्ट ट्रेन है क्या क्योंकि अपने बनाए भाजपाई एक्सप्रेसवे से जाने का जोखिम तो वो उठाएंगे नहीं। ‘एक-दो’ आइटम छोड़कर बाक़ी सब वैध सामान ले जाने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स भी तैयार बैठे हैं।