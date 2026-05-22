22 मई 2026 का राशिफल : इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें आपका दिन कैसा रहेगा?

22 मई 2026 का राशिफल : शुक्रवार, 22 मई को ज्येष्ठ माह के अधिक मास की षष्ठी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। ऐसे में दूसरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 22 मई को कई राशि वालों के रूके हुए काम पूरे होंगे। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। सेहत अच्छी रहेगी, वहीं कुछ राशि वालों के परेशानियों का सामना भी करना होगा। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं आपका कैसे बीतेगा दिन।

मेष राशि- आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

वृषभ राशि- आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। नौकरी और व्यापार में धैर्य से काम लें।

मिथुन राशि- आज मित्रों और संबंधियों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

कर्क राशि- आज मानसिक तनाव कम होगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य बन सकते हैं।

सिंह राशि- आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नई उपलब्धि मिल सकती है।

कन्या राशि- आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

तुला राशि- आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। नई साझेदारी लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

वृश्चिक राशि- आज आत्मबल मजबूत रहेगा। विरोधियों पर विजय मिलेगी। धन प्राप्ति के संकेत हैं। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

धनु राशि- आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

मकर राशि- आज कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह लाभदायक रहेगी।

कुंभ राशि- आज नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता के योग हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि- आज मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।