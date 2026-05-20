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Aaj Ka Rashifal 20 May: इन राशियों की आज चमकेगी किस्मत, व्यापार और नौकरी में मिलेगा लाभ

आज का राशिफल 20 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 20 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आज परिवार और घर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

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मेष – आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस से बचें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

मिथुन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर नई पहचान बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

कर्क – आज परिवार और घर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

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सिंह – आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज घर का वातावरण सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

तुला – आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा से फायदा हो सकता है।

वृश्चिक – आज साझेदारी और टीमवर्क से सफलता मिल सकती है। निवेश सोच-समझकर करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें।

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मकर – आज करियर में नई दिशा मिल सकती है। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। पुराने विवाद समाप्त होने के संकेत हैं।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नए लोगों से संपर्क लाभकारी रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

मीन – आज व्यापार और नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

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