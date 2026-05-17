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Aaj Ka Rashifal 17 May: मिथुन राशि के लोग अनावश्यक खर्च से बचें, आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 17 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 17 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कुंभ राशि के लोगों की आज घर-परिवार के मामलों में व्यस्तता रहेगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 16 May: वृश्चिक, तुला और मकर राशि के लोगों को आज मिलेगी खुशखबरी

मेष – आज रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। नौकरी और व्यापार में नई योजना सफल हो सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। नया निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मिथुन – आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है।

कर्क – आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 14 May: कन्या, तुला और मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

सिंह – आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता के योग हैं।

तुला – आज धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी विवाद से दूर रहें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – आज साझेदारी के कार्यों में लाभ मिल सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में विस्तार के संकेत हैं।

धनु – आज प्रतिस्पर्धा में सफलता मिल सकती है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी बदलने का विचार बन सकता है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 13 May: करियर में आगे बढ़ने के लिए फोकस बनाए रखें...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज प्रेम और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है।

कुंभ – आज घर-परिवार के मामलों में व्यस्तता रहेगी। वाहन या संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन – आज साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। मीडिया, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा।

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