हरिद्वार में प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित: फूट-फूटकर रोईं अर्पणा यादव, बेटी ने ‘आई लव पापा’ कार्ड से दी भावुक विदाई

हरिद्वार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में में पूरे विधि—विधान से विसर्जित की गईं। अस्थि विसर्जन के दौरान सबसे मार्मिक पल छोटी बेटी का पिता को संदेश था। छोटी बेटी ने एक कार्ड पर ​लिखा था, आई लव यू पापा। दिल के निशान वाला वह छोटा-सा कार्ड प्रतीक यादव की अस्थियों के साथ गंगा में प्रवाहित किया। ये देखकर वहां मौजूद सबकी आंखे नम हो गईं।

सभी ने नम आंखों से सभी रस्मों को निभाया। शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। इस दौरान पत्नी अपर्णा फूट-फूटकर रोईं। परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला। छोटी बेटी पद्मजा ने अस्थियों को माथे से लगाया, फिर वह भी फूट-फूटकर रोने लगी। छोटी बेटी पद्मजा ने ‘I LOVE PAPA’ लिखा कार्ड गंगा में प्रवाहित किया, जो देखकर हर किसी की आंखे नम हो गईं। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव की मौजूदगी में घाट पर पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अनुष्ठान कराया। इस दौरान अपर्णा यादव दोनों बेटियों प्रथमा और पद्मजा के साथ हाथ जोड़कर बैठीं।

बता दें कि, अर्पणा यादव के साथ तेज यादव, अक्षय यादव, अपर्णा के पिता अरविंद बिष्ट और भाई अमन भी हरिद्वार पहुंचे थे। प्रतीक यादव का निधन बीते 13 मई को हुआ था। 14 मई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रतीक यादव के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रतीक यादव दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। उनकी मां साधना गुप्ता थीं। प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई थी। वह राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हालांकि, उनका परिवार राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली है। उनके बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।