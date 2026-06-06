सैफई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षा मुहिम को मिला सपा का साथ, सरकार पर साधा निशाना

इटावा। यूपी के इटावा जिले के सैफई में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राजनीति और धर्म का अनूठा मिलन देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने न केवल शंकराचार्य का अभिनंदन किया, बल्कि गो-रक्षा के उनके संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

शंकराचार्य का सरकार पर तीखा प्रहार

कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati) का बयान छाया रहा। उन्होंने गो-सेवा और गोशालाओं की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए वर्तमान सरकार और प्रशासन पर कड़े प्रहार किए। शंकराचार्य ने कहा कि गाय कोई साधारण पशु नहीं है, उसे माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। गो-हत्या एक दंडनीय अपराध होना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रशासन उनकी गो-सेवा यात्रा को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को गो-भक्त बताकर सत्ता में आए, उन्हीं के शासनकाल में गो-हत्या को बढ़ावा मिला है।