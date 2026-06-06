सैफई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षा मुहिम को मिला सपा का साथ, सरकार पर साधा निशाना

गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी
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उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो सबसे पहले गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। गो-माता की रक्षा के बिना हिंदू राष्ट्र का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं हो सकता। प्रशासन के असहयोग पर उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी उनका साथ देंगे, तो उन्हें गौ-हत्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो उनके निहित स्वार्थों (चंदे की राजनीति) के विपरीत है।
डिंपल यादव और शिवपाल यादव ने दिया समर्थन
इस अवसर पर कन्नौज सांसद डिंपल यादव ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि हम यादव वंशी हैं और गाय को अपनी माता के समान मानते हैं। उन्होंने शंकराचार्य के मार्गदर्शन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। वहीं, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी गो-धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह उनके साथ हैं।
गो-रक्षा यात्रा का उद्देश्य
यह कार्यक्रम पूरी तरह से गो-माता के प्राणों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आयोजित किया गया था। शंकराचार्य की यह यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी ताकि जन-जागरूकता फैलाई जा सके। शंकराचार्य ने यह भी महसूस किया कि जनता, विशेषकर युवाओं में वर्तमान सरकार की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष है।