कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए ऋचा चड्ढा-अतुल कुलकर्णी समेत ये सेलेब्स

मुबई। 6 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ शुरू हुआ है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अपील पर बड़ी तादाद में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन को बॉलीवुड से भी कई कलाकारों का समर्थन मिला है। जिन कलाकारों ने सीजेपी का समर्थन किया है उनमें अभिनेता अतुल कुलकर्णी, ऋचा चड्ढा, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज शामिल हैं।

अतुल कुलकर्णी

कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर लिखा ‘मेरी पीढ़ी और उससे पहले के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाईं। उन्होंने गलतियां कीं और युवाओं के लिए चुनौतियों का अंबार छोड़ दिया, जिसका सामना अब आज की पीढ़ी को करना पड़ रहा है। अतुल ने युवाओं से कहा कि वे पूरी उम्मीदों के साथ खड़े हैं और युवाओं से आग्रह किया कि वह सत्यनिष्ठा के साथ इस देश का पुनर्निर्माण करें।’

ऋचा चड्ढा

ऋचा चड्ढा ने सीजेपी के इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा ‘मैं अभी ऑकलैंड में हूं, जहां शायद दुनिया की सबसे साफ हवा है। लेकिन मेरा मन दिल्ली में है। मेरी प्यारी दिल्ली-मेरे बचपन, मेरे स्कूल और कॉलेज का शहर, जहां बड़े-बड़े पार्क और पुराने, अच्छे पेड़ हैं। मैं अपने देश के युवाओं को प्यार भेजती हूं। उम्मीद है कि आप दिखावटी देशभक्त बनने के बजाय सच्चे देशभक्त बनेंगे। आप दयालु, शांत और समझदार बनें। मैं दिल से आपके साथ हूं।’

प्रकाश राज

सीजेपी के प्रदर्शन को साउथ और बॉलीवुड के अभिनेता प्रकाश राज का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा ‘मैं 6 तारीख को वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ताकि कॉकरोच आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखा सकूं। मैं एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में काफी दूर हूं। फिर भी वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सभी युवा ‘कॉकरोचों’ से मेरा आग्रह है कि रेंगते हुए वह वहां पहुंचें।’

कुनिका सदानंद अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने एक्स पर लिखा ‘लोकतंत्र किसी एक पार्टी, नेता, विचारधारा या धर्म का नहीं होता। यह उन नागरिकों का है जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और निडर होकर सवाल पूछते हैं। कुनिका ने कहा कि लोकतंत्र बिना सोचे-समझे वफादारी दिखाने से नहीं, बल्कि जागरूकता और जवाबदेही से मजबूत होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असल बदलाव भाषणों से नहीं, बल्कि काम और नतीजों से तय होता है।’