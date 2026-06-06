IND vs AFG Test Stumps Day 1 : कप्तान गिल और राहुल का शतक, पहले दिन स्टंप्स तक भारत का स्कोर- 368/3

IND vs AFG Test Stumps Day 1 :भारत बनाम अफ़गानिस्तान, एकमात्र टेस्ट आज से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 (143) और ऋषभ पंत 50 (70) रन बनाकर नाबाद लौटे हैं।

भारत के लिए पहला दिन बहुत अच्छा रहा। शुभमन गिल ने टॉस जीता और उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन हालात का पूरा फायदा उठाया। टेस्ट मैच से पहले बड़ा सवाल यह था कि क्या वे लंबे और थकाऊ T20 सीज़न के बाद रेड-बॉल क्रिकेट की ज़रूरतों के हिसाब से जल्दी ढल पाएंगे, और इसका जवाब ज़ोरदार ‘हाँ’ में मिला। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर, हर बल्लेबाज ने अहम योगदान दिया। केएल राहुल (100) और गिल (103 नाबाद) ने शानदार शतक लगाकर टीम को आगे बढ़ाया, जबकि साई सुदर्शन (81) और ऋषभ पंत (50) ने अच्छी अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

कुछ शतकीय साझेदारियां भी हुईं, जिससे भारत दिन के अंत में 368 रन बनाकर मज़बूत स्थिति में पहुंच गया। मुश्किल हालात में अफ़गानिस्तान ने कड़ी मेहनत की। मौसम बहुत गर्म था और उनके गेंदबाजों, खासकर तेज़ गेंदबाजों ने पहले दो सेशन में ज़बरदस्त कोशिश की। हालांकि, आखिरी सेशन में वे थके हुए दिखे, शायद इसीलिए उन्होंने दूसरी नई गेंद नहीं लेने का फैसला किया। यह विकल्प कल सुबह भी उपलब्ध रहेगा, जब गेंदबाज ज़्यादा ताज़ा होंगे और हालात शायद ज़्यादा अनुकूल होंगे।