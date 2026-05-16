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Aaj Ka Rashifal 16 May: वृश्चिक, तुला और मकर राशि के लोगों को आज मिलेगी खुशखबरी

आज का राशिफल 16 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 16 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आज परिवार और संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 14 May: कन्या, तुला और मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी से नुकसान संभव है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। व्यापार में रुका पैसा वापस मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

मिथुन – आज नए लोगों से संपर्क लाभ देगा। नौकरी में परिवर्तन या नई योजना बन सकती है। सोच-समझकर निर्णय लें।

कर्क – आज परिवार और संतान पक्ष से सुख मिलेगा। भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 13 May: करियर में आगे बढ़ने के लिए फोकस बनाए रखें...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

सिंह – आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। शनि के प्रभाव से मानसिक दबाव महसूस होगा, लेकिन धैर्य से कार्य बनेंगे। वाहन सावधानी से चलाएं।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की प्रशंसा होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पुराने मित्र से मुलाकात संभव।

तुला – आज रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान देना होगा। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर रखें। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। धन लाभ और सम्मान मिलने के योग हैं।

धनु – आज करियर में नई दिशा मिल सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। परिवार में किसी वरिष्ठ का सहयोग मिलेगा।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 10 May: रविवार के दिन इन राशि के लोग व्यापार पर दें ध्यान, मिलेगा आर्थिक लाभ

मकर – आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है,लेकिन धैर्य लाभ देगा।

कुंभ – आज पुराने रुके कार्य पूरे होंगे। शनि की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।

मीन – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

 

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