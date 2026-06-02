JUNE Vrat Tyohar List 2026 : जून के महीने में पड़ रहे हैं कई व्रत-उपवास, परम एकादशी-निर्जला एकादशी के साथ आषाढ़ माह प्रारंभ

JUNE Vrat Tyohar List 2026 : जून साल 2026 का छठा महीना है। इस बार इस महीने की शुरुआत अधिकमास में हो रही है। हर 3 साल में एकबार आने के कारण अधिकमास या मलमास का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इस महीने मिथुन संक्रांति भी पड़ रही है। आइये जानते हैं जून के महीने में कौन से व्रत और पर्व पड़ रहे हैं।

जून 2026 के व्रत और त्योहार (June 2026 Festivals & Vrat List)

3 जून 2026, बुधवार-विभुवन संकष्टी

7 जून 2026, रविवार- अधिक भानु सप्तमी

8 जून 2026, सोमवार- अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जनमाष्टमी

11 जून 2026, गुरुवार-परम एकादशी

12 जून 2026, शुक्रवार- शुक्र प्रदोष व्रत और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी

13 जून 2026, शनिवार- मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि

14 जून 2026, रविवार- रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या, पाहिली राजा

15 जून 2026, सोमवार- मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त, राजा संक्रांति

सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश होगा और ओडिशा के राजा पर्व का प्रमुख दिन

16 जून 2026, मंगलवार- चंद्र दर्शन, शेषो राजा

18 जून 2026, गुरुवार- प्रद्युम्न चतुर्थी

19 जून 2026, शुक्रवार- स्कंद षष्ठी

20 जून 2026, शनिवार- जमाई षष्ठी

21 जून 2026, रविवार- भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन

22 जून 2026, सोमवार- धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी

23 जून 2026, मंगलवार-महेश नवमी

25 जून 2026, गुरुवार- निर्जला एकादशी

26 जून 2026, शुक्रवार- राम-लक्ष्मी द्वादशी

27 जून 2026, शनिवार- शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी

29 जून 2026, सोमवार- वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और बटुक भैरव जयंती

30 जून 2026, मंगलवार- आषाढ़ माह प्रारंभ

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन से आषाढ़ मास की शुरुआत होगी। यह माह धार्मिक अनुष्ठानों और चातुर्मास की तैयारियों का समय माना जाता है।

जून 2026 के ग्रह गोचर (June 2026 Grah Gochar List)

2 जून 2026, मंगलवार- गुरु ग्रह का कर्क राशि मे गोचर

8 जून 2026, सोमवार- शुक्र ग्रह का कर्क राशि में गोचर

15 जून 2026, सोमवार- सूर्य ग्रह का मिथुन राशि में गोचर

21 जून 2026, रविवार- मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर

22 जून 2026, सोमवार- बुध ग्रह का कर्क राशि में गोचर

29 जून 2026, सोमवार- बुध ग्रह की वक्री चाल