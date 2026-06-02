  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. लखनऊ में दर्दनाक हादसा: डंपर की चपेट में आए 12 वर्षीय बच्चे की मौत

लखनऊ में दर्दनाक हादसा: डंपर की चपेट में आए 12 वर्षीय बच्चे की मौत

लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 12 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। हादसा बंथरा-उम्मेद खेड़ा रोड पर बंथरा बाजार के पास हुआ, जब बच्चा सड़क पार कर रहा था...

By Harsh Gautam 
Updated Date

लखनऊ: लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 12 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। हादसा बंथरा-उम्मेद खेड़ा रोड पर बंथरा बाजार के पास हुआ, जब बच्चा सड़क पार कर रहा था।

पढ़ें :- RAW अफसर बनकर रचाई शादी, राज खुलने पर जान से मारने की दी धमकी, युवती ने पुलिस से लगाई गुहार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर की चपेट में आने के बाद बच्चा वाहन के नीचे फंस गया और कुछ दूरी तक घिसटता चला गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पीछा कर डंपर को रुकवाया और चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल बच्चे को पहले सरोजनीनगर सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान बंथरा बाजार निवासी मानस (12) के रूप में हुई है। उसके पिता मंदौस थारू मजदूरी का काम करते हैं। परिवार में माता-पिता के अलावा तीन बहनें हैं। मानस चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक महेंद्र रावत को हिरासत में ले लिया है। मामले में पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे SSB के DIG, सोनौली बॉर्डर पर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे SSB के DIG, सोनौली...

UPPSC APS 2023 : यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव की भर्ती रद्द की, 331 पदों के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला योग्य

UPPSC APS 2023 : यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव की भर्ती रद्द...

ममता बनर्जी का शुभेंदु सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, बोलीं- भाजपा ने 177 सीटों पर की धांधली, कार्यकर्ताओं को रोक रही पुलिस

ममता बनर्जी का शुभेंदु सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, बोलीं- भाजपा ने 177...

CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव का तबादला, OSM खरीद प्रक्रिया की होगी जांच

CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव का तबादला, OSM खरीद प्रक्रिया की...

सीज ट्रक, फरार चालक और हाईवे पर सुसाइड ड्रामा, सोनौली में घंटेभर चला हाई वोल्टेज हंगामा

सीज ट्रक, फरार चालक और हाईवे पर सुसाइड ड्रामा, सोनौली में घंटेभर...

कुशीनगर जॉब स्कैम: 453 नेपाली नागरिकों की रेस्क्यू के बाद 9 पर मुकदमा, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप

कुशीनगर जॉब स्कैम: 453 नेपाली नागरिकों की रेस्क्यू के बाद 9 पर...