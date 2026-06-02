  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. RAW अफसर बनकर रचाई शादी, राज खुलने पर जान से मारने की दी धमकी, युवती ने पुलिस से लगाई गुहार

RAW अफसर बनकर रचाई शादी, राज खुलने पर जान से मारने की दी धमकी, युवती ने पुलिस से लगाई गुहार

गोंडा में एक युवक द्वारा खुद को खुफिया एजेंसी RAW का अधिकारी बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने और फर्जी दस्तावेजों के सहारे शादी करने का मामला सामने आया है। सच्चाई उजागर होने के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है..

By Harsh Gautam 
Updated Date

गोंडा, उत्तर प्रदेश: गोंडा में एक युवक द्वारा खुद को खुफिया एजेंसी RAW का अधिकारी बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने और फर्जी दस्तावेजों के सहारे शादी करने का मामला सामने आया है। सच्चाई उजागर होने के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

पढ़ें :- लखनऊ में दर्दनाक हादसा: डंपर की चपेट में आए 12 वर्षीय बच्चे की मौत

फर्जी नौकरी और शादी का झांसा

पीड़िता कोमल आर्या के अनुसार अगस्त 2024 में उसकी मुलाकात आरोपी संदीप सिंह से हुई थी। आरोपी ने खुद को RAW अधिकारी और अपनी बहन को आईएएस अफसर बताते हुए शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि उसने सरकारी मुहर लगे कथित नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड भी सौंपे। नौकरी का भरोसा मिलने के बाद दोनों परिवारों की सहमति से अप्रैल 2025 में शादी हो गई।

बाद में जांच में सामने आया कि नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र फर्जी थे। इतना ही नहीं, आरोपी न तो RAW से जुड़ा है और न ही उसकी बहन आईएएस अधिकारी है। पीड़िता का आरोप है कि संदीप पहले से शादीशुदा भी है। राज खुलने पर उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।

पढ़ें :- बरेली में बहू की पिटाई से आहत सास ने खाया जहर, पिटाई का वीडियो वायरल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे SSB के DIG, सोनौली बॉर्डर पर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे SSB के DIG, सोनौली...

UPPSC APS 2023 : यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव की भर्ती रद्द की, 331 पदों के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला योग्य

UPPSC APS 2023 : यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव की भर्ती रद्द...

सीज ट्रक, फरार चालक और हाईवे पर सुसाइड ड्रामा, सोनौली में घंटेभर चला हाई वोल्टेज हंगामा

सीज ट्रक, फरार चालक और हाईवे पर सुसाइड ड्रामा, सोनौली में घंटेभर...

कुशीनगर जॉब स्कैम: 453 नेपाली नागरिकों की रेस्क्यू के बाद 9 पर मुकदमा, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप

कुशीनगर जॉब स्कैम: 453 नेपाली नागरिकों की रेस्क्यू के बाद 9 पर...

स्कॉलर डेन कोचिंग के मालिक पर ट्रेवल एजेंसी ने 10 लाख से अधिक रूपये की धोखाधड़ी का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज 

स्कॉलर डेन कोचिंग के मालिक पर ट्रेवल एजेंसी ने 10 लाख से...

‘गृह’ नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या...' अखिलेश ने पैरा एथलीट चिराग त्यागी और कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या पर उठाए सवाल

‘गृह’ नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या...' अखिलेश ने पैरा एथलीट...