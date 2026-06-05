योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नौतनवा में हुआ वृक्षारोपण, विधायक ऋषि त्रिपाठी व पालिकाध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने की दीर्घायु की कामना

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नौतनवा नगर के वार्ड संख्या-16 बहादुर शाह नगर स्थित कोटही माता मंदिर परिसर में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी की अध्यक्षता तथा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी की अगुवाई में वृक्षारोपण एवं पूजा-पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं प्रदेश के निरंतर विकास की कामना की गई।

इस अवसर पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ के प्रबंधन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने माफिया और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है।

नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने ईश्वर से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जनसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

कार्यक्रम में सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, संजय पाठक, राहुल दूबे, दुर्गेश कुमार, लल्लू जायसवाल, ग्राम प्रधान बैरियहवां मक्खन मौर्य, वरिष्ठ लिपिक रमाशंकर सिंह, संतोष श्रीवास्तव, रवि त्रिपाठी, भगवानदास यादव, संजय सिंह, राकेश श्रीवास्तव, अमित जायसवाल, विजय उपाध्याय, राजू पहलवान, राजकुमार गौड़, योगेश विश्वकर्मा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट