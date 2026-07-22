बजाज की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टाइमलाइन से उठा पर्दा, जानिए कब होगी लॉन्च?

नई दिल्ली। बजाज ऑटो ईवी सेगमेंट (Bajaj Auto EV segment) में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले कई महीनों से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी (Electric two-wheeler company) भी बनी हुई है। अब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल (Electric Motorcycle) को बाजार में लाने की टाइमलाइन से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल (Electric Motorcycle) पेश करेगी। वो चेतक रेंज और थ्री-व्हीलर के अलावा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है। यह घोषणा कंपनी की Q1 FY27 आय कॉल के दौरान हुई, जहां उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से अधिक डिमांड के बाद चेतक का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना का भी खुलासा किया।

CNG मोटरसाइकिल की सेल्स डाउन रही

कंपनी ने टू-व्हीलर सेक्टर (Two-wheeler sector) में अपने पहले इलेक्ट्रिक असॉल्ट के लिए चेतक नेमप्लेट को वापस लाया और इसने डिविडेंट का भुगतान किया है। यह वर्तमान में घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। जबकि फ्रीडम CNG की पेशकश को केवल मामूली सफलता मिली, बजाज कम खोजे गए शून्य-उत्सर्जन मोटरसाइकिल क्षेत्र में कदम रख रहा है, जिसमें वर्तमान में मुख्यधारा के निर्माताओं की उपस्थिति काफी कम है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल का योगदान % रहा

कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसके स्थानीय कारोबार में लगभग 30% का योगदान दिया। लोकप्रियता के अनुरूप, सप्लाई बाधाओं को दूर करने के लिए चेतक की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में 50,000 यूनिट से बढ़ाकर 60,000 यूनिट तक की जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट (Electric two-wheeler company) में कॉम्पटीटर्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है।

राजस्व बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हुआ

टीवीएस मोटर (TVS Motor) , हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) और एथर एनर्जी (Ather Energy) सहित ब्रांडों ने अपने इस सेगमेंट में फ्यूचर की बेहतरी के लिए नए निवेश के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। प्रोडक्ट अपडेट के साथ-साथ, बजाज ऑटो ने अप्रैल-जून 2026 की अवधि के लिए अपने उच्चतम तिमाही फाइनेंशियल प्रदर्शन की सूचना दी, क्योंकि परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 37% बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हो गया।

टैक्स के बाद इसका लाभ 40% से अधिक बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ रुपए और EBITDA 3,500 करोड़ रुपए के पार कर गया। इसके मार्जिन में 20.9% का सुधार देखने को मिला। घरेलू कारोबार ने तिमाही के दौरान टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों में दोहरे अंकों में लाभ के साथ 26% राजस्व वृद्धि दर्ज की। ईवी व्यवसाय से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।

विदेशी बाजारों में जमकर हुई बिक्री

कंपनी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कम्पोनेंट की उपलब्धता की वजह से प्रोडक्शन सीमित रहा। एक्सपोर्ट के मामले में यह एक और रिकॉर्ड तिमाही रही, क्योंकि बजाज ऑटो ने पहली बार 7 लाख का आंकड़ा पार किया, इसमें लैटिन अमेरिका में ग्रोथ और अफ्रीका में रिकवरी का अहम योगदान रहा। कंपनी ने बताया कि अफ्रीका में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा हो गया, जिसमें नाइजीरिया में तीन गुना बढ़ोतरी का बड़ा हाथ रहा और कमर्शियल गाड़ियों का एक्सपोर्ट भी करीब 70% बढ़ गया।