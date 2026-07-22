Gen-Z के बीच कोरियन स्किनकेयर का है जबर्दस्त क्रेज, प्राकृतिक तत्वों का किया जाता है उपयोग

नई दिल्ली। भारत के युवाओं और Gen-Z के बीच कोरियन स्किनकेयर (K-Beauty) का जबर्दस्त क्रेज है। हर कोई ‘ग्लास स्किन’ और ‘ग्लोइंग स्किन’ की बात कर रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टरों का मानना है कि कोरियाई स्किनकेयर प्रोडक्ट आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। साथ ही, इनमें त्वचा की सुरक्षात्मक परत (स्किन बैरियर) को मजबूत और मरम्मत करने वाले तत्व, जैसे सेरामाइड्स (Ceramides), सेंटेला (Centella) और हायलूरोनिक एसिड (Hyaluronic Acid) शामिल होते हैं।

कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स (K-Beauty) आजकल इंडियन मार्केट में जबरदस्त डिमांड पर हैं। शुगर पॉप (SUGAR POP), टीरा (Tira), और शुगर कॉस्मेटिक्स (SUGAR Cosmetics) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनकी बिक्री कई गुना बढ़ चुकी है। तो आइए, इसके मुख्य कारण, डिमांड और करोड़ों के बिजनेस को समझते हैं।

K-Pop और K-Drama,बीटीएस (BTS), कोरियन सिंगर्स और कोरियन ड्रामा एक्टर्स को भारत में बहुत पसंद किया जाता है। उनकी साफ और ग्लोइंग स्किन देखकर, आज के युवा भी उन्हीं की तरह स्किनकेयर रूटीन अपना रहे हैं।

हेल्दी स्किन पर फोकस,पहले लोग गोरा करने वाली क्रीम्स के पीछे भागते थे। लेकिन आज की जनरेशन गोरा होने के बजाय अपनी स्किन को हेल्दी, हाइड्रेटेड और पिंपल-फ्री रखना चाहती है। कोरियन प्रोडक्ट्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं।

नेचुरल और सेफ इंग्रीडिएंट्स,कोरियन प्रोडक्ट्स में चावल का पानी (Rice Water), ग्रीन टी और सेंटेला जैसी प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये कठोर केमिकल्स की जगह स्किन पर बहुत सॉफ्ट और सुरक्षित होती हैं।

कम दाम में छोटे पैक,अब कोरियन ब्रांड्स के छोटे मिनी पैक ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स और युवा इन्हें अपने कम बजट में भी आसानी से खरीद पाते हैं।

भारी डिमांड और करोड़ों का बिजनेस,कीमत और बजट

इनके मुख्य प्रोडक्ट्स जैसे स्नेल म्यूसिन या टोनर लगभग 800 रुपये से 1,500 रुपये की रेंज में आते हैं, जबकि मिनी-पैक लगभग 400 रुपये से शुरू हो जाते हैं।

मार्केट और प्रॉफिट

भारत में K-Beauty का मार्केट आज लगभग 3,000 रुपये करोड़ से 6,000 रुपये करोड़ का हो चुका है। इन कंपनियों को लगभग 50% से 70% तक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जिससे ये ब्रांड्स हर साल सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा रही हैं।

सोशल मीडिया और रील्स

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ‘ग्लास स्किन रूटीन’ और ‘7-स्किन मेथड’ के वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं।इन प्रोडक्ट्स की एस्थेटिक और क्यूट पैकेजिंग वीडियो में बहुत अच्छी लगती है, जो युवाओं को तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित करती है।

भारत में आसान उपलब्धता और बजट ऑप्शन्स

अब नाईका (Nykaa) ,टीरा (Tira) ,​मैकरॉन (Maccaron) ,लक्मे (Lakmé) , शुगर कॉस्मेटिक्स (SUGAR Cosmetics) और अमेजोन (Amazon) जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोरियन ब्रांड्स भारत में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा, युवाओं की जेब को ध्यान में रखकर अब कई किफायती K-Beauty ब्रांड्स और छोटे साइज मिनी,ट्रायल (Mini/Trial) पैक के प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ चुके हैं।

तो बस, यही मुख्य वजहें हैं कि आज कोरियन स्किनकेयर भारत में इतना फेमस हो रहा है। क्या आपने भी कोई कोरियन प्रोडक्ट ट्राई किया है? कमेंट्स में जरूर बताइए।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा