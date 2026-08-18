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Video-इंदौर में 40 करोड़ की सड़क हुई लीक, पानी की लाइन टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा

इंदौर के गोराकुंड चौराहे के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। बताया जा रहा है कि नई पानी की लाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के नीचे से पानी फूट पड़ा। पानी के दबाव के बाद सड़क का हिस्सा बैठ गया। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है...

By Harsh 
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Viral-Video: इंदौर के गोराकुंड चौराहे के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। बताया जा रहा है कि नई पानी की लाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के नीचे से पानी फूट पड़ा। पानी के दबाव के बाद सड़क का हिस्सा बैठ गया। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।

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टेस्टिंग के दौरान खुली सड़क की पोल

नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक सड़क के नीचे से पानी निकलने लगा। कुछ ही देर में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अधिकारियों को सूचना दी गई। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामान्य टेस्टिंग के दौरान पानी सड़क के नीचे कैसे पहुंचा और सड़क इतनी जल्दी क्यों धंस गई।

40 करोड़ खर्च, फिर भी सवाल

गोराकुंड इलाके की इस सड़क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था। इसके निर्माण और विकास कार्य में करीब 40 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क का इस तरह धंसना निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है।

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फिलहाल सड़क धंसने की सही वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। इसमें सड़क के नीचे की मिट्टी, ड्रेनेज, पाइपलाइन और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। अगर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी उठ सकती है।

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