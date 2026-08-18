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Visit mountains during monsoon : मानसून में घूमें पहाड़ों की वादियों में, बहते झरने मन मोह लेंगे

मानसून में घाटियों और पहाड़ों की यात्रा एक अलग ही अनुभव देती है। बारिश की बूंदों से धुली हरियाली, बादलों से ढके पहाड़, झरनों की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।   बरसात के मौसम में कई पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। घाटियों में फैली हरियाली, धुंध से ढकी चोटियां और बहते झरने ऐसा दृश्य बनाते हैं, जैसे प्रकृति ने धरती पर अपनी सुंदर तस्वीर उकेर दी हो।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Visit the mountains during the monsoon :  मानसून में घाटियों और पहाड़ों की यात्रा एक अलग ही अनुभव देती है। बारिश की बूंदों से धुली हरियाली, बादलों से ढके पहाड़, झरनों की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।   बरसात के मौसम में कई पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। घाटियों में फैली हरियाली, धुंध से ढकी चोटियां और बहते झरने ऐसा दृश्य बनाते हैं, जैसे प्रकृति ने धरती पर अपनी सुंदर तस्वीर उकेर दी हो।

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मानसून ट्रिप के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियां, हिमाचल की घाटियां, मेघालय के झरने और पश्चिमी घाट के हरे-भरे क्षेत्र अद्भुत अनुभव दे सकते हैं। हालांकि पहाड़ी यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी, सड़क की स्थिति और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।

मानसून में पहाड़ों की यात्रा क्यों खास है?

चारों ओर फैली ताजी हरियाली
बादलों और धुंध का मनमोहक नजारा
झरनों और नदियों का नया रूप
फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन अवसर
शांति और सुकून का अनोखा अनुभव

यात्रा मंत्र:
“बारिश की फुहारों में पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करें, क्योंकि मानसून में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है।”

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यात्रा के दौरान जरूरी सावधानियां

लैंडस्लाइड का खतरा
पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से रास्ते बंद होने का डर रहता है, इसलिए मौसम की जानकारी जरूर रखें।

सुरक्षित सामान
अपने पास रेनकोट, छाता और वाटरप्रूफ बैग जरूर रखें।फिसलन भरे रास्ते: संभलकर चलें क्योंकि बारिश में रास्ते और ट्रेकिंग रूट फिसलन भरे हो जाते हैं।

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