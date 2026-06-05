दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र : पिछले 8 वर्षों में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितता पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

Digvijaya Singh’s letter regarding the paper leak : कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह पिछले आठ वर्षों में NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर एक श्वेत पत्र जारी करे। पत्र में उन्होंने जांच, गिरफ्तारियों, चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट और आरोपियों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता से परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा, “प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चिंता बताने के लिए लिख रहा हूँ, जो पिछले कुछ हफ़्तों में कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है। ऐसे समय में जब NEET-UG 2026 एग्जाम कैंसिल होने से लाखों स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है, उनके लिए एक बड़ी परेशानी यह रही है कि पिछले पेपर लीक वगैरह की जाँच कैसे की गई, इस बारे में साफ़ जानकारी नहीं है। अभी पेपर लीक से जुड़े मामलों और CBI और भारत सरकार और राज्य सरकारों की दूसरी जाँच एजेंसियों द्वारा उन पर कैसे केस चलाया जा रहा है, इसका कोई कंसोलिडेटेड पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियल जानकारी की कमी के बीच, बहुत सारी रिपोर्ट्स और अफ़वाहों ने उनकी जगह ले ली है।”

उन्होंने आगे लिखा, “उदाहरण के लिए, मुझे बार-बार एक शिकायत मिली है कि हज़ारीबाग में NEET-UG 2024 पेपर लीक का मुख्य आरोपी, श्री संजीव कुमार उर्फ़ मुखिया, कथित तौर पर ज़मानत पर बाहर है। इसी तरह, CBI ने कथित तौर पर एक क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल की है जिसमें कहा गया है कि 2024 के UGC-NET एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, जिसे उस समय NTA ने कैंसिल कर दिया था। जब दिल्ली की एक कोर्ट ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट के लिए लिखकर जवाब देने को कहा, तो CBI ने और समय मांगा है। इसी तरह, CBI की तरफ से जवाब देने में देरी से भारत के स्टूडेंट्स के बीच एक नेगेटिव मैसेज गया है। इसलिए, भारत के स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत और इच्छा पर नया भरोसा जगाने के लिए, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करे जिसमें लिखा हो –

i. पिछले आठ वर्षों में NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक और/या अनियमितताओं की घटनाओं की सूची; ii. इन परीक्षाओं में से प्रत्येक के लिए NTA और जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें यह भी शामिल है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया; “