Aaj Ka Rashifal 29 May: इन राशि के लोगों की आज यात्रा के बन रहे योग, शिक्षा और करियर में होगी उन्नति

Aaj Ka Rashifal 29 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों को आज नए अवसर मिल सकते हैं।

मेष – आज ऊर्जा से भरे रहेंगे। आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज नए अवसर मिल सकते हैं। बातचीत में सावधानी रखें, गलतफहमी हो सकती है।

कर्क – आज भावनात्मक दिन रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

कन्या – आज काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी बातों पर चिंता न करें।

तुला – आज संतुलन बनाए रखें। व्यापार में फायदा होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन लाभ संभव है। आज धैर्य रखें।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आज शिक्षा और करियर में उन्नति होगी।

मकर – आज मेहनत का फल मिलेगा। आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश में लाभ।

मीन – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ संभव।