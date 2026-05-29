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Aaj Ka Rashifal 29 May: इन राशि के लोगों की आज यात्रा के बन रहे योग, शिक्षा और करियर में होगी उन्नति

आज का राशिफल 29 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 29 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों को आज नए अवसर मिल सकते हैं।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 27 May: इन राशि के लोग आज सोच-समझकर लें निर्णय, निवेश के मामलों में बरतें सावधानी

मेष – आज ऊर्जा से भरे रहेंगे। आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज नए अवसर मिल सकते हैं। बातचीत में सावधानी रखें, गलतफहमी हो सकती है।

कर्क – आज भावनात्मक दिन रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

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सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

कन्या – आज काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी बातों पर चिंता न करें।

तुला – आज संतुलन बनाए रखें। व्यापार में फायदा होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन लाभ संभव है। आज धैर्य रखें।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आज शिक्षा और करियर में उन्नति होगी।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 23 May: मकर, कन्या और वृषभ राशि के लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत के लिए है आज अच्छा दिन

मकर – आज मेहनत का फल मिलेगा। आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश में लाभ।

मीन – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ संभव।

 

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