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Aaj Ka Rashifal 23 May: मकर, कन्या और वृषभ राशि के लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत के लिए है आज अच्छा दिन

आज का राशिफल 23 मई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 23 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों की आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 21 May: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

मेष – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज नौकरी में सराहना मिल सकती है।

वृषभ – धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।

मिथुन – नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। हरी मूंग का दान करें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव रह सकता है। चावल का दान करें।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 20 May: इन राशियों की आज चमकेगी किस्मत, व्यापार और नौकरी में मिलेगा लाभ

सिंह – आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या – आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।

तुला – आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार में लाभ होगा। सफेद वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 19 May: सिंह, तुला और मीन राशि के लिए आज का दिन है खास, रुके हुए काम होंगे पूरे

मकर – आज परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। धैर्य बनाए रखें।

कुम्भ – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा।

मीन – आज धन लाभ के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी।

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