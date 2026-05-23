Aaj Ka Rashifal 23 May: मकर, कन्या और वृषभ राशि के लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत के लिए है आज अच्छा दिन

Aaj Ka Rashifal 23 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों की आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

मेष – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज नौकरी में सराहना मिल सकती है।

वृषभ – धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।

मिथुन – नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। हरी मूंग का दान करें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव रह सकता है। चावल का दान करें।

सिंह – आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या – आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।

तुला – आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार में लाभ होगा। सफेद वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है।

मकर – आज परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। धैर्य बनाए रखें।

कुम्भ – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा।

मीन – आज धन लाभ के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी।