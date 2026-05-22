  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Nirjala Ekadashi Vrat 2026 : अधिक मास की निर्जला एकादशी पर कर लें ये छोटा सा काम, चमक जाएगी किस्मत

Nirjala Ekadashi Vrat 2026 : अधिक मास की निर्जला एकादशी पर कर लें ये छोटा सा काम, चमक जाएगी किस्मत

वैदिक पंचांग के अनुसार, जब ज्येष्ठ मास में अधिक मास (लौंद का महीना) लगता है, तो एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को बताया था कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष की सभी एकादशियां नहीं कर सकता, तो वह केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पूर्ण व्रत कर ले।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Nirjala Ekadashi Vrat 2026 :  वैदिक पंचांग के अनुसार, जब ज्येष्ठ मास में अधिक मास (लौंद का महीना) लगता है, तो एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को बताया था कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष की सभी एकादशियां नहीं कर सकता, तो वह केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पूर्ण व्रत कर ले। इससे अधिक मास की दो एकादशियों (पद्मिनी और परमा एकादशी) सहित पूरे साल के सभी व्रतों का फल अकेले मिल जाता है।
सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रतों में से है, क्योंकि इसमें अन्न-जल दोनों का त्याग किया जाता है।

पढ़ें :- Adhik Mass Masik Durga Ashtami 2026 : अधिकमास की दुर्गा अष्टमी मां जगदंबा की कृपा प्राप्ति का विशेष अवसर , जानें महाउपाय

एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है।

निर्जला एकादशी 2026 का व्रत 25 जून, गुरुवार को रखा जाएगा और पारण 26 जून, शुक्रवार को होगा। भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।

निर्जला एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त
एकादशी तिथि का प्रारंभ : 24 जून 2026 (बुधवार) को शाम 06:12 बजे से।
एकादशी तिथि की समाप्ति : 25 जून 2026 (गुरुवार) को रात 08:09 बजे तक।
व्रत की तारीख (उदयातिथि के अनुसार): 25 जून 2026 (गुरुवार)

दान का महत्वविष्णु पूजा: सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु (विशेषकर उनके पुरुषोत्तम स्वरूप) की पूजा करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें।

पढ़ें :- 22 मई 2026 का राशिफल : इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें आपका दिन कैसा रहेगा?

घड़े का दान: इस दिन पानी से भरे मिट्टी के घड़े (कलश) पर चीनी और दक्षिणा रखकर दान करने का विशेष महत्व है।

अन्य दान: गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं जैसे छाता, पंखा, खरबूजा और वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nirjala Ekadashi Vrat 2026 : अधिक मास की निर्जला एकादशी पर कर लें ये छोटा सा काम, चमक जाएगी किस्मत

Nirjala Ekadashi Vrat 2026 : अधिक मास की निर्जला एकादशी पर कर...

Adhik Mass Masik Durga Ashtami 2026 : अधिकमास की दुर्गा अष्टमी मां जगदंबा की कृपा प्राप्ति का विशेष अवसर , जानें महाउपाय

Adhik Mass Masik Durga Ashtami 2026 : अधिकमास की दुर्गा अष्टमी मां...

22 मई 2026 का राशिफल : इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें आपका दिन कैसा रहेगा?

22 मई 2026 का राशिफल : इन राशियों को मिल सकता है...

Kailash Manasarovar Yatra 2026 : शिव धाम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की लिस्ट हुई फाइनल , ऐसे चेक करें अपना नाम

Kailash Manasarovar Yatra 2026 : शिव धाम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए...

Nautapa 2026 : नौतपा में 9 दिन सूरज बरसाएगा आग  , जानें के नियम

Nautapa 2026 : नौतपा में 9 दिन सूरज बरसाएगा आग  , जानें...

Ganga Dussehra 2026  : गंगा दशहरा पर सिर्फ 10 डुबकी और जीवन के ये 10 महापाप जड़ से खत्म!

Ganga Dussehra 2026  : गंगा दशहरा पर सिर्फ 10 डुबकी और जीवन...