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Mount Everest :  माउंट एवरेस्ट से उतर रहे 2 भारतीय की मौत, लौटते वक्त बेहद थक गए थे पर्वतारोही , ऊँचे पहाड़ की कड़वी सच्चाई

दुनिया की सबसे उंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुँचने के बाद नीचे उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई। पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद उतरते हुए दोनों पर्वतारोहियों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mount Everest :  दुनिया की सबसे उंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुँचने के बाद नीचे उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई। पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद उतरते हुए दोनों पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे ऊँचे पहाड़ की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है: चोटी पर पहुँचना तो आधी ही लड़ाई है।

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खबरों के अनुसार , इन पर्वतारोहियों की पहचान अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे के रूप में हुई है। नेपाल के अभियान अधिकारियों के अनुसार, अरे ने बुधवार को एवरेस्ट फतह किया, जबकि तिवारी गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे 8,849 मीटर ऊँची चोटी पर पहुँचे थे।

दशकों से अनुभवी पर्वतारोही एक भयावह वाक्य दोहराते आ रहे हैं: “शिखर पर पहुंचना वैकल्पिक है। लेकिन जीवित लौटना अनिवार्य है।”

हालांकि, एवरेस्ट पर उतरना अक्सर चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है।

जब पर्वतारोही शिखर पर पहुंचते हैं, तब तक उनमें से अधिकांश शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। साउथ कोल स्थित कैंप IV से अंतिम चढ़ाई आमतौर पर आधी रात के आसपास शुरू होती है और “Death Zone” से होकर 10 से 15 थका देने वाले घंटे लग सकते हैं। यह क्षेत्र 8,000 मीटर से ऊपर का इलाका है जहां ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले केवल एक तिहाई होता है।

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