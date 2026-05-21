पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावर ने मारी गोली मौके पर हुई उसकी मौत

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान (Terrorist Hamza Burhan) का मुजफ्फराबाद में गुरुवार को खात्मा कर दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में एक अज्ञात हमलावर ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार Pok में आतंकी हमजा बुरहान (Terrorist Hamza Burhan) अपनी ऑफिस में बैठा था। अज्ञात हमलावर इसके ऑफिस में घुसकर गोली मार कर फरार हो गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमजा बुरहान लंबे समय से पाकिस्तान और PoK में सक्रिय था। उसे 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रचने वालों में शामिल माना जाता था। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। भारत सरकार ने 2022 में हमजा बुरहान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था।