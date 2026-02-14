सीएम योगी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस का क्या उद्घाटन, पुलवामा हमले के जवानों को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया में नए बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस (Block Development Officer Office) के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने जंगल कौड़िया से लखनऊ आने-जाने में आसानी के लिए ब्लॉक में किए गए विकास कार्यों के लिए विकास खंड जंगल कौड़िया के प्रमुख का आभार जताया। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि के मौके पर भी शुभकामनाएं दीं और कहा कि मैं कल शिवरात्रि पर हर ब्लॉक और सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं ब्लॉक प्रमुख बृजेश को इस ब्लॉक को 1.25 लाख करोड़ रुपए से विकसित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब आप जंगल कौड़िया से लखनऊ तीन घंटे में पहुंच सकते हैं। कौड़िया ब्लॉक में ही पूज्य महाराज जी के नाम पर एक स्कूल खोला गया है, जहां दो हजार बच्चे पढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने किंग वल्चर के संरक्षण, ब्रीडिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक सेंटर के विकास पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि नेशनल कैपिटल के उलट यह ब्लॉक उतना पॉल्यूटेड नहीं है। केमिकल पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से किंग वल्चर मर रहा था। अब जटायु के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए एक सेंटर बनाया गया है। पॉल्यूशन से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन देखिए। हमें वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन यहां डेवलपमेंट है और घुटन वाला माहौल नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। एक एक्स पोस्ट में सीएम योगी ने देश विरोधी आतंकी तत्वों के खिलाफ उनकी बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति को याद किया। पुलवामा में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माता के सभी वीर सपूतों को सलाम। हमारे अमर जवानों का बलिदान भारतीय वीरता के उस अजेय संकल्प का ऐलान है, जो हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है।