जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर फिल्म ‘ड्रैगन’ का टीजर रिलीज, सेलेब्स और फैंस का अपने तरीके से अदा किया शुक्रिया

नई दिल्ली। पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर (Pan-India Star Junior NTR) आज 20 मई को अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उनकी फिल्म ‘ड्रैगन’ (Film ‘Dragon’) का टीजर जारी किया गया था, जो सेलेब्स से लेकर उनके फैंस को बेहद पसंद आया। आज अपने जन्मदिन पर एनटीआर ने एक खास पोस्ट के जरिए फैंस का और साथ ही फिल्म ‘ड्रैगन’ (Film ‘Dragon’) के निर्देशक प्रशांत नील (Director Prashanth Neel) का धन्यवाद किया है।

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