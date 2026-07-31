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UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हुआ जारी, जानिए कितनी गई कटऑफ?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल सिविल पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल सिविल पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सफल अभ्या​र्थी अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) में शामिल होंगे। बोर्ड ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

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इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी गई है। डीवी/पीएसटी 17 अगस्त 2026 से प्रस्तावित है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर कटऑफ और अपने सामान्यीकृत अंक देख सकते हैं।

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ऐसे देखें अपना रिजल्ट

  • यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
  •  रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर अपना परिणाम देखें।
  • भविष्य के लिए उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

 

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