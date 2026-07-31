प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ शिकायत पर डीजीएमई ने हाई लेवल जांच समिति गठित की , एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ स्थित डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतापगढ़ के विधायक राजेन्द्र कुमार मौर्य ने डॉ. सोमनाथ, प्राचार्य, डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में भेजी गई शिकायत पर अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष ने तत्काल संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (DGME) ने बिना विलंब किए जांच प्रक्रिया शुरू करते हुए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी।

प्रत्येक बिंदु की होगी जांच

जांच समिति को शिकायत में उल्लिखित प्रत्येक बिंदु की तथ्यपरक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति तथा उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रजेश पाठक के मार्गदर्शन में प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता, समयबद्धता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासन नियमानुसार आवश्यक निर्णय लेगा।