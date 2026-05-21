  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 अफसरों का किया तबादला, देखें किसे कहां मिली तैनाती

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 अफसरों का किया तबादला, देखें किसे कहां मिली तैनाती

यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईपीएस अफसरों के तबादला कर दिया है। आईपीएस अफसर जय नारायण सिंह (IPS Officer Jai Narayan Singh) को डीजी ईओडब्लू का चार्ज दिया गया है। डीके ठाकुर को डीजी होमगार्ड बनाया गया है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईपीएस अफसरों के तबादला कर दिया है। आईपीएस अफसर जय नारायण सिंह (IPS Officer Jai Narayan Singh) को डीजी ईओडब्लू का चार्ज दिया गया है। डीके ठाकुर को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। विनोद कुमार सिंह डीजी सीआईडी के साथ डीजी साइबर क्राइम और डीजी यूपी 112 की जिम्मेदारी सौंपी गई।

पढ़ें :- यूपी में ब्राह्मण फिर निशाने पर, BHU की परीक्षा में पूछा गया विवादित सवाल, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने महिलाओं के विकास में बाधा डाली?

इसके अलावा आलोक सिंह को डीजी पीएसी और डीजी यूपीएसएसएफ का भी चार्ज दिया गया है। अनुपम कुलश्रेष्ठ को एडीजी कानपुर जोन बनाया गया है। सतीश गणेश एडीजी ट्रैफिक के साथ-साथ एडीजी क्राइम का भी चार्ज संभालेंगे। डॉक्टर आरके स्वर्णकार को एडीजी पॉवर कॉरपोरेशन बनाया गया है। एसके भगत को एडीजी आगरा जोन बनाया गया है, वहीं गीता सिंह को आईजी ट्रेनिंग निदेशालय लखनऊ का चार्ज सौंपा गया है।

पढ़ें :- UP में मंत्रिमंडल विस्तार के एक हफ्ते बाद भी नहीं हो पाया विभागों का बंटवारा, जानिए कहां फंसा है पेंच?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार; ;यूपी के 5 लोगों की मौत

नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार; ;यूपी के 5 लोगों...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 अफसरों का किया तबादला, देखें किसे कहां मिली तैनाती

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 अफसरों का किया तबादला,...

यूपी के कॉलेज-यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा ड्रेस कोड, राज्यपाल बोलीं- सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी

यूपी के कॉलेज-यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा ड्रेस कोड, राज्यपाल बोलीं- सामाजिक...

नौतनवा कस्बे में चोरों का आतंक, बैट्री सहित दो युवक पकड़े गए

नौतनवा कस्बे में चोरों का आतंक, बैट्री सहित दो युवक पकड़े गए

नाबालिग बेटी के 6 टुकड़े कर सर तालाब में फेंका, दूसरे समुदाय के लड़के से बात करने से खफा था मुस्लिम पिता

नाबालिग बेटी के 6 टुकड़े कर सर तालाब में फेंका, दूसरे समुदाय...

UP School Closed : गर्मी और लू के कारण 23 मई तक स्कूलों में अवकाश, इस जिले के डीएम ने जारी किया आदेश

UP School Closed : गर्मी और लू के कारण 23 मई तक...