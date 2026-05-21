UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 अफसरों का किया तबादला, देखें किसे कहां मिली तैनाती

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 आईपीएस अफसरों के तबादला कर दिया है। आईपीएस अफसर जय नारायण सिंह (IPS Officer Jai Narayan Singh) को डीजी ईओडब्लू का चार्ज दिया गया है। डीके ठाकुर को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। विनोद कुमार सिंह डीजी सीआईडी के साथ डीजी साइबर क्राइम और डीजी यूपी 112 की जिम्मेदारी सौंपी गई।

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने 9 IPS अफसरों का किया तबादला, देखें किसे कहां मिली तैनाती pic.twitter.com/cAwtrWvMqF — Pardaphash Today (@PardaphashToday) May 21, 2026

इसके अलावा आलोक सिंह को डीजी पीएसी और डीजी यूपीएसएसएफ का भी चार्ज दिया गया है। अनुपम कुलश्रेष्ठ को एडीजी कानपुर जोन बनाया गया है। सतीश गणेश एडीजी ट्रैफिक के साथ-साथ एडीजी क्राइम का भी चार्ज संभालेंगे। डॉक्टर आरके स्वर्णकार को एडीजी पॉवर कॉरपोरेशन बनाया गया है। एसके भगत को एडीजी आगरा जोन बनाया गया है, वहीं गीता सिंह को आईजी ट्रेनिंग निदेशालय लखनऊ का चार्ज सौंपा गया है।