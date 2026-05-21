Tamil Nadu Cabinet Expansion : CM जोसेफ विजय कैबिनेट में 23 नए मंत्रियों की एंट्री, जानें किसको मिला कौन साथ विभाग?

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य मंत्रिमंडल में 23 नए चुने गए विधायकों को शामिल किया है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे गिंडी स्थित राज्यपाल आवास पर हुआ। इस समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री विजय और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस के दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इससे पहले विजय ने 23 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की थी।

राज्यपाल ने गुरुवार सुबह चेन्नई के लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। यह विस्तार, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, विजय के नेतृत्व वाली नई बनी TVK सरकार में दूसरा बड़ा विस्तार है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की घोषणा के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल के नेता और किलियूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार तथा मेलूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पी. विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री विजय सहित मंत्रिमंडल में कुल 10 मंत्री थे। लेकिन अब TVK के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

विजय कैबिनेट में अब कुल 4 महिला मंत्री

तमिलनाडु कैबिनेट में पहले से कीर्तना मौजूद हैं। वहीं अब तीन और महिलाओं को मौका दिया गया है। अविनाशी की विधायक कामली, कुमारपलायम की विधायक विजयलक्ष्मी और राजापलायम की विधायक जेगदेश्वरी. के को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15 फीसदी सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी प्रावधान के तहत 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 तय की गई है।

59 साल बाद सरकार में शामिल हुई कांग्रेस

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार शाम को एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि कांग्रेस 59 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है।