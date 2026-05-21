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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने Xअकाउंट हैकिंग व पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach People's Party) के फाउंडर अभिजीत दिपके (Founder Abhijit Dipke) ने आरोप लगाया है कि मूवमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट करके हैक करने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में, अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) ने दावा किया कि पार्टी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach People’s Party) के फाउंडर अभिजीत दिपके (Founder Abhijit Dipke) ने आरोप लगाया है कि मूवमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट करके हैक करने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में, अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) ने दावा किया कि पार्टी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट को हैक करने की कई कोशिशें की जा रही हैं। मुझे यह मज़ेदार लगता है कि ये कायर 20-21 साल के युवा स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं।

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सरकार पर निशाना साधते हुए, दिपके ने सवाल उठाया कि अधिकारी “युवाओं के मज़ाक उड़ाने से क्यों डर रहे हैं?” उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को ‘विश्वगुरु’ कहते हैं, वे उन युवाओं से क्यों डरते हैं जो बस मज़ाक कर रहे हैं, और इसलिए वे हमारा अकाउंट हैक करने का फ़ैसला कर लेते हैं? दिपके ने आगे ज़ोर देकर कहा कि यह आंदोलन अब सोशल मीडिया से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि वे यह भूल रहे हैं कि यह आंदोलन अब सिर्फ़ इस अकाउंट तक ही सीमित नहीं है। अब यह उन लाखों लोगों के हाथों में है जिनके समर्थन से यह आंदोलन संभव हो पाया है।”

संस्थापक ने सीमा पर चीनी घुसपैठ से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। दिपके ने आरोप लगाया कि जब चीन हमारे इलाके में घुसपैठ करता है, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके बजाय, सरकार हम पर ही सख्ती बरत रही है। उन्होंने सरकार पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन है, जो हाल ही में भारत में तब उभरा, जब सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं।

सुनवाई के दौरान, CJI ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि कुछ “परजीवी” हैं जो “व्यवस्था पर हमला करते हैं और उन्होंने बेरोज़गार युवाओं को “कॉकरोच की तरह” बताया, जो उनके अनुसार, संस्थानों को निशाना बनाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, RTI सक्रियता और अन्य प्रकार की सक्रियता में घुस जाते हैं। ऑनलाइन मिल रही तीखी प्रतिक्रिया के बीच, डिजिटल कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने X (पहले Twitter) पर @CJP_2029 हैंडल के तहत “कॉकरोच जनता पार्टी” शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की और इस पहल को “आलसी और बेरोज़गारों की आवाज़” के तौर पर पेश किया।

जो एक व्यंग्यात्मक मीम अभियान के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक वायरल डिजिटल आंदोलन में बदल गया, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ज़बरदस्त जुड़ाव हासिल किया। आयोजकों के अनुसार, इस आंदोलन को शुरुआती कुछ घंटों के भीतर ही 25,000 से ज़्यादा डिजिटल सदस्य मिल गए और इसने तेज़ी से ऑनलाइन लाखों फ़ॉलोअर्स जुटा लिए।

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