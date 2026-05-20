  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर अब अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा ‘BJP बनाम CJP’

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर अब अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा ‘BJP बनाम CJP’

‘सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ‘Cockroach Janta Party (CJP)’ अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने पोस्ट कर लिखा ‘BJP बनाम CJP’। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक बहस तेज हो गई है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ‘Cockroach Janta Party (CJP)’ अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने पोस्ट कर लिखा ‘BJP बनाम CJP’। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक बहस तेज हो गई है। Gen-Z के बीच वायरल हो रही CJP को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

पढ़ें :- 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जानें सीजेपी के गठन के पीछे क्या है मकसद?

पढ़ें :- ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का सोशल मीडिया पर धमाका, अब तक सिर्फ इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन से अधिक लोग बन चुके हैं मेंबर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कांग्रेस के 'युवराज' को अपने आपत्तिजनक, असंसदीय और कुंठाजनित वक्तव्य के लिए समूचे देश से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए: सीएम योगी

कांग्रेस के 'युवराज' को अपने आपत्तिजनक, असंसदीय और कुंठाजनित वक्तव्य के लिए...

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर अब अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा ‘BJP बनाम CJP’

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर अब अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा...

अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, कहा-दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की सूची में अब भारत की कोई भी कंपनी नहीं बची

अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, कहा-दुनिया की सबसे बड़ी 100...

यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी, अनावश्यक रूप से घबराकर न करें खरीदारी

यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी, अनावश्यक रूप...

बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक मे बांधकर ले गया, खेत में दफना गुगुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी

बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक...

कांग्रेस अब अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए आए दिन ‘जहर उगल’ रही...राहुल गांधी के विवादित बयान पर बोले केशव मौर्य

कांग्रेस अब अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए आए दिन ‘जहर उगल’...