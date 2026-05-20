‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर अब अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा ‘BJP बनाम CJP’

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ‘Cockroach Janta Party (CJP)’ अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने पोस्ट कर लिखा ‘BJP बनाम CJP’। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक बहस तेज हो गई है। Gen-Z के बीच वायरल हो रही CJP को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

BJP बनाम CJP — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2026