  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. विजय सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस की 59 साल बाद सत्ता में वापसी

विजय सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस की 59 साल बाद सत्ता में वापसी

इस विस्तार की सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस की वापसी को लेकर हो रही है। करीब 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में शामिल हुई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस की आखिरी सरकार 1967 से पहले रही थी..

By Harsh Gautam 
Updated Date

Tami nadu Politics: सी.जो​सेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 21 विधायक TVK के और 2 कांग्रेस के शामिल हैं। इसके साथ ही विजय सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जबकि कैबिनेट में अभी भी तीन पद खाली हैं।

पढ़ें :- केरलम सरकार में मंत्रालय का हुआ बंटवारा, सीएम वीडी सतीशन के पास वित्त, जानें किसे क्या मिला विभाग?

सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई जगह

सरकार के सहयोगी दल वीसीके और आईयूएमएल फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। दोनों दलों के पास दो-दो विधायक हैं और उनके लिए एक-एक मंत्री पद सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां जल्द अपने नाम तय कर सकती हैं। लोक निर्माण और खेल मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन भी सरकार का हिस्सा बनें।

छह दशक बाद सरकार में कांग्रेस

इस विस्तार की सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस की वापसी को लेकर हो रही है। करीब 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में शामिल हुई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस की आखिरी सरकार 1967 से पहले रही थी। उसी साल सी. एन. अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब विजय सरकार में कांग्रेस विधायकों राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक जानकार इसे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं।

पढ़ें :- PM मोदी ने वीडी सतीशन को केरल CM पद की शपथ लेने पर दी बधाई, बोले- केरल सरकार को केंद्र के हर संभव सहयोग का आश्वासन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावर ने मारी गोली मौके पर हुई उसकी मौत

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावर...

क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड? 5 दिन में इंस्टा पर लगभग 13.7 मिलियन पार, हर घंटे बढ़ रहे हैं 6-8 लाख फॉलोअर्स

क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड? 5 दिन में इंस्टा पर...

नौतनवा कस्बे में चोरों का आतंक, बैट्री सहित दो युवक पकड़े गए

नौतनवा कस्बे में चोरों का आतंक, बैट्री सहित दो युवक पकड़े गए

नाबालिग बेटी के 6 टुकड़े कर सर तालाब में फेंका, दूसरे समुदाय के लड़के से बात करने से खफा था मुस्लिम पिता

नाबालिग बेटी के 6 टुकड़े कर सर तालाब में फेंका, दूसरे समुदाय...

Delhi High Court Observation : राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की दो टूक टिप्पणी, कहा-राजनीतिक फैसले की आलोचना करना उल्लंघन नहीं

Delhi High Court Observation : राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की...

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने Xअकाउंट हैकिंग व पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने Xअकाउंट हैकिंग व पीएम मोदी पर...