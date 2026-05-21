Aaj Ka Rashifal 21 May: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

Aaj Ka Rashifal 21 May: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोगों का आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता होगी। धन खर्च सोच-समझकर करें।

वृषभ – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान संतुलित रखें।

मिथुन – आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क – आज परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज निर्णय सोच-समझकर लें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला – आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। निवेश लाभकारी हो सकता है।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम से कार्य करें। अचानक धन लाभ के योग हैं। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

धनु – आज नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यात्रा से लाभ संभव है।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

कुंभ – आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। संतान की प्रगति से खुशी मिलेगी।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मन शांत रहेगा। व्यापार और नौकरी में स्थिति बेहतर होगी। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।