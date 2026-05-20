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यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी, अनावश्यक रूप से घबराकर न करें खरीदारी

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां - इंडियनऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, तेल और गैस क्षेत्र को प्रभावित कर रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां – इंडियनऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, तेल और गैस क्षेत्र को प्रभावित कर रही वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं।

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तेल उद्योग अपने व्यापक आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रिटेल आउटलेट शामिल हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है और निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानदंडों के अनुरूप बिना किसी प्रतिबंध के आपूर्ति जारी है।

पूरी आपूर्ति श्रृंखला में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की प्रामाणिक मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए निरंतर पुनःपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नागरिकों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रसद, स्टॉक की स्थिति और वितरण योजना पर मिलकर काम कर रही हैं। समग्र आपूर्ति स्थिति स्थिर बनी हुई है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

नागरिकों से अनुरोध है कि वे सामान्य रूप से खरीदारी करते रहें और अनावश्यक रूप से घबराकर खरीदारी न करें। जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि ईंधन की उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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