  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक मे बांधकर ले गया, खेत में दफना गुगुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी

बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक मे बांधकर ले गया, खेत में दफना गुगुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी

आरोपी ने पूछताछ में बताया ​कि उसकी बेटी का पड़ोस मे रहने वाले युवक के साथ एक वर्ष से प्रेम—प्रसंग चल रहा था। काफी समझाने के बाद भी वह नहीं मानी और उससे शादी करने की जिद में अड़ी रही। ए​क एक हफ्ते से उसने खाना छोड़ दिया था। उसने 17 मई यानी रविवार को तेजाब पीकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। पर आरोपी उसे अस्पताल ले जाने के बजाए उसे कमरे में बंद...

By Harsh Gautam 
Updated Date

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली और मन को झंझोर देने वाली घटना सामने आयी है। जहां एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर बाइक में लादकर खेत में पहुंचा। एक गहरा गड्ढढा खोदकर बेटी की लाश दफनाकर वापस घर आ गया और आराम से सोने लगा। सुबह उठकर आरोपी बेटी को ढूंढने का नाटक करने लगा और पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। पिता के बेतुकी बयानों से जब पुलिस को शक हुआ तो आरोपी से शख्ती पूछताछ की और उसने अपना जुल्म कबूल लिया।

पढ़ें :- प्रयागराज: नाबालिग चाचा ने मां संग मिलकर 8 साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी,आरोपी बच्ची को आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था..

घटना गांव जरारा की है जहां आरोपी पूरन (45) अपने परिवार पत्नी राजकुमारी (40), 2 बेटे समीर (12), सागर (14) और बेटी शिवानी के साथ रहता है। पड़ोस में रहने वाले युवक से शिवानी का अफेयर था। आरोपी के समझाने पर भी जब बेटी नहीं ​मानी ​तो मान—सम्मान के लिए उसने अपने बेटी की हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया ​कि उसकी बेटी का पड़ोस मे रहने वाले युवक के साथ एक वर्ष से प्रेम—प्रसंग चल रहा था। काफी समझाने के बाद भी वह नहीं मानी और उससे शादी करने की जिद में अड़ी रही।  एक हफ्ते से उसने खाना छोड़ दिया था। उसने 17 मई यानी रविवार को तेजाब पीकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। पर आरोपी उसे अस्पताल ले जाने के बजाए उसे कमरे में बंद कर दिया था। जब सब सो गए तो कमरे में जाकर बेटी का गला घोंटकर मार डाला। मंगलवार तड़के रस्सी के सहारे बाइक के बांधकर, एक किलोमीटर दूर टप्पल के रहने वाले रामकौर के खेत में पांच फीट गहरा गड्‌ढा खोदकर उसे दफना दिया।

फिलहाल पुलिस लड़की की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर ली है। आरोपी की निशानदेही से शव को खेत से बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा ने बताया बेटी के अफेयर के करण पिता ने उसकी हत्या कर दी। आगे की कार्यवाही जारी है।

पढ़ें :- प्रयागराज के 4 मंजिला होटल में भीषण आग, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की आशंका, 12 लोग अंदर फंसे, सभी को सुरक्षित निकाला गया
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक मे बांधकर ले गया, खेत में दफना गुगुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी

बेटी के अफेयर से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर, शव बाइक...

प्रयागराज: नाबालिग चाचा ने मां संग मिलकर 8 साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी,आरोपी बच्ची को आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था..

प्रयागराज: नाबालिग चाचा ने मां संग मिलकर 8 साल की भतीजी की...

पति ने पत्नी समेत तीन बच्चों को उतारा मौत के घाट, दरभंगा में सुबह-सुबह पारिवारिक विवाद के बाद खूनी वारदात

पति ने पत्नी समेत तीन बच्चों को उतारा मौत के घाट, दरभंगा...

लखनऊ में ढाबा संचालक की हत्या, वीडियो बनाने से नाराज बदमाशों ने मारी माथे पर गोली

लखनऊ में ढाबा संचालक की हत्या, वीडियो बनाने से नाराज बदमाशों ने...

लखनऊ गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर युवती का सिरकटा शव मिला,पॉलीथीन में पैक थे हाथ-पैर, बक्से के अंदर धड़ देखते ही कांप गई पुलिस

लखनऊ गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर युवती का सिरकटा शव मिला,पॉलीथीन में...

फॉर्च्यूनर और 50 लाख की मांग, ग्रेटर नोएडा में दजेह के लिए प्रताड़ित कर दीपिका की ली गई जान!

फॉर्च्यूनर और 50 लाख की मांग, ग्रेटर नोएडा में दजेह के लिए...