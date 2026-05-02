  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ‘रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका से लोगों में बेचैनी…’ मायावती ने केंद्र को दाम न बढ़ाने की दी नसीहत

‘रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका से लोगों में बेचैनी…’ मायावती ने केंद्र को दाम न बढ़ाने की दी नसीहत

LPG, Petrol and Diesel prices : देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक झटके में 993 रुपये बढ़ने पर रेस्टोरेंट और होटल मालिकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद विपक्ष ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जतायी है। इस बीच, बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को गरीब जनता के हित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां निर्धारित करने की नसीहत दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

LPG, Petrol and Diesel prices : देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक झटके में 993 रुपये बढ़ने पर रेस्टोरेंट और होटल मालिकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद विपक्ष ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जतायी है। इस बीच, बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को गरीब जनता के हित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां निर्धारित करने की नसीहत दी है।

पढ़ें :- डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बोले- स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती को जान से मारना चाहते थे सपाई, फूलन देवी को डाकू बनाने में इन्हीं लोगों का था हाथ

यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “देश में कमर्शियल सिलिण्डर की भारी क़िल्लत के बीच उसकी क़ीमत में एक मुश्त 993 रुपयों की फिर की गयी वृद्धि व उसका आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से जुडी ख़बरें इलेक्ट्रानिक सहित सभी मीडिया जगत की सुर्ख़ियों में हैं और इस आशंका से कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल व डीज़ल सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतें भी ज़रूर बढ़ेंगी, लोगों में बेचैनी व्याप्त है।”

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, “इसका वास्तविक कारण चाहे अमेरिका-इजराइल का ईरान पर युद्ध हो या अन्य कुछ और, सरकार ने जिस प्रकार से राज्यों के विधानसभा आमचुनाव के मद्देनज़र ख़ासकर पेट्रोलियम पदार्थों आदि की क़ीमत को काफी कुछ नियंत्रण में रखा, उस नीति को वर्तमान में भी व्यापक जनहित व जनकल्याण के तहत् जारी रखना चाहिये तो यह देशहित में उचित होगा। दिल्ली में भी नई दर पर कमर्शियल सिलेण्डर की कीमत अब लगभग तीन हजार से अधिक हो जायेगी।”

मायावती ने कहा, “पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों के इस प्रकार से बढ़ने से पहले से ही महंगाई से त्रस्त देश के अधिकतर ग़रीब व मध्यम वर्गों के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ऑकलन करके ही सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करे तो यह बेहतर।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या रोहित शर्मा खेलेंगे आज का मैच? कोच महेला जयवर्धने ने हिटमैन पर दिया बड़ा अपडेट

क्या रोहित शर्मा खेलेंगे आज का मैच? कोच महेला जयवर्धने ने हिटमैन...

Bada Mangal 2026 : 19 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, 2026 ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल क्यों हैं खास?

Bada Mangal 2026 : 19 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, 2026 ज्येष्ठ...

'रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका से लोगों में बेचैनी...' मायावती ने केंद्र को दाम न बढ़ाने की दी नसीहत

'रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका से लोगों...

अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा- एक फिट और हिट जोड़ी से आपका घबराना जायज

अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा- एक फिट और हिट...

TMC को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका:

TMC को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका: "काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों...

'अजय राय जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं...' UP कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ने पर PM मोदी का आया रिएक्शन

'अजय राय जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता...