  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. June 2026 Vrat Tyohar : जानें जून के व्रत-त्योहार,अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है

June 2026 Vrat Tyohar : जानें जून के व्रत-त्योहार,अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है

जून माह इस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

June 2026 Vrat Tyohar : जून माह इस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है। इस माह में परमा एकादशी , अधिकमास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, जो तीन साल में एक बार आती है। इसी प्रकार मिथुन संक्रांति इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।

पढ़ें :- Purushottam Month 2026 : पुरुषोत्तम मास आज से शुरू , तीर्थ स्नान और पूजा के साथ अपनाएं सात्विक जीवनशैली

जून 2026 के व्रत-त्योहार
3 जून 2026, बुधवार: विभुवन संकष्टी
7 जून 2026, रविवार: अधिक भानु सप्तमी
8 जून 2026, सोमवार: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून 2026, गुरुवार: परम एकादशी
12 जून 2026, शुक्रवार: प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी
13 जून 2026, शनिवार: मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि
14 जून 2026, रविवार: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या
15 जून 2026, सोमवार: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त
16 जून 2026, मंगलवार: चंद्र दर्शन
18 जून 2026, गुरुवार: प्रद्युम्न चतुर्थी
19 जून 2026, शुक्रवार: स्कन्द षष्ठी
20 जून 2026, शनिवार: जमाई षष्ठी
21 जून 2026, रविवार: भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन
22 जून 2026, सोमवार: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी
23 जून 2026, मंगलवार: महेश नवमी
25 जून 2026, गुरुवार: निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती
26 जून 2026, शुक्रवार: रामसक्ष्मण द्वादशी
27 जून 2026, शनिवार: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी
29 जून 2026, सोमवार: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और बटुक भैरवी जयंती
30 जून 2026, मंगलवार: आषाढ़ का आरंभ
भानु सप्तमी, निर्जला एकादशी और शनि त्रयोदशी कब?और ग्रह गोचर की लिस्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

June 2026 Vrat Tyohar : जानें जून के व्रत-त्योहार,अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है

June 2026 Vrat Tyohar : जानें जून के व्रत-त्योहार,अत्यंत पावन और फलदायी...

Purushottam Month 2026 : पुरुषोत्तम मास आज से शुरू , तीर्थ स्नान और पूजा के साथ अपनाएं सात्विक जीवनशैली

Purushottam Month 2026 : पुरुषोत्तम मास आज से शुरू , तीर्थ स्नान...

Aaj Ka Rashifal 17 May: मिथुन राशि के लोग अनावश्यक खर्च से बचें, आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 17 May: मिथुन राशि के लोग अनावश्यक खर्च से...

Vat Savitri 2026 : वट सावित्री व्रत आज, बरगद की परिक्रमा से मिलेगा अखंड सौभाग्य

Vat Savitri 2026 : वट सावित्री व्रत आज, बरगद की परिक्रमा से...

Aaj Ka Rashifal 16 May: वृश्चिक, तुला और मकर राशि के लोगों को आज मिलेगी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal 16 May: वृश्चिक, तुला और मकर राशि के लोगों...

Shani Jayanti 2026 : कल है शनि जयंती, ऐसे पाएं शनि देव की कृपा

Shani Jayanti 2026 : कल है शनि जयंती, ऐसे पाएं शनि देव...