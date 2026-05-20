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पाकिस्तान को घर में रौंद बांग्लादेश ने रचा इतिहास, टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 78 रन से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को अपने घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दो मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने 2-0 से कब्जा जमाया। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और चाहिए थे...

By Harsh Gautam 
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खेल डेस्क। बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 78 रन से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को अपने घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दो मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने 2-0 से कब्जा जमाया।

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मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और चाहिए थे, जबकि उसके हाथ में तीन विकेट बाकी थे। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने टीम को संभालने की कोशिश की और दोनों के बीच 134 रन की साझेदारी हुई। रिजवान ने 94 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन ताइजुल इस्लाम ने लगातार विकेट लेकर मैच पूरी तरह बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 358 रन पर ऑलआउट हो गई।

इस मुकाबले में बांग्लादेश के लिए लिटन दास सबसे बड़े हीरो साबित हुए। पहली पारी में जब टीम 116 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तब उन्होंने 126 रन की शानदार पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। दूसरी पारी में मुशफिकुर रहीम ने 137 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 69 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को 437 रन का लक्ष्य दिया था।

गेंदबाजी में ताइजुल इस्लाम ने कमाल करते हुए मैच में कुल 9 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगातार चौथी टेस्ट जीत के साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ नया इतिहास बना दिया।

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