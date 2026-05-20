Dehradun News : पेनेसीया अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक बुजुर्ग महिला की मौत, दो की हालत गंभीर

नई दिल्ली। देहरादून हरिद्वार रोड (Dehradun-Haridwar Road) स्थित पैनेसिया हॉस्पिटल (Panacea Hospital) में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला बीरावती की मौत हो गई है। जबकि दो की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में आग एसी (AC) में शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) होने के कारण लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों व स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया।

घटना के समय अस्पताल के आईसीयू (ICU) में छह मरीज भर्ती थे। धुआं फैलते ही अस्पताल स्टाफ, राहत टीमों और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कराया। आग और धुएं की चपेट में आने से अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए, जिन्हें भी उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (Fire Brigade), पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रमोद डोबाल (SSP Pramod Dobal) ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। एसएसपी प्रमोद डोबाल (SSP Pramod Dobal) ने बताया कि फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। सभी मरीजों और घायल कर्मचारियों को अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।