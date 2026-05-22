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Gonda Power Crisis : गोंडा में बिजली संकट पर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र, तुरंत समाधान की मांग

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गोंडा में बिजली का संकट काफी बढ़ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण सिंह (MLA Prateek Bhushan Singh) ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा  (Energy Minister AK Sharma) को लिखे एक आधिकारिक पत्र में विधायक ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बिना किसी पूर्व सूचना के होने वाली बिजली कटौती और गंभीर लो-वोल्टेज की समस्याओं पर गहरा गुस्सा और गंभीर चिंता व्यक्त की।

By santosh singh 
Updated Date

गोंडा। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गोंडा में बिजली का संकट काफी बढ़ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण सिंह (MLA Prateek Bhushan Singh) ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा  (Energy Minister AK Sharma) को लिखे एक आधिकारिक पत्र में विधायक ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बिना किसी पूर्व सूचना के होने वाली बिजली कटौती और गंभीर लो-वोल्टेज की समस्याओं पर गहरा गुस्सा और गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग असहनीय मौसम की मार झेल रहे हैं, और खराब व जले हुए ट्रांसफॉर्मरों ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं।

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बिजली आपूर्ति में लगातार आ रही बाधाओं ने लोगों का रोज़मर्रा का जीवन दूभर कर दिया

यह संकट कल रात तब अपने चरम पर पहुँच गया, जब लंबे समय तक बिजली गुल रहने से परेशान नागरिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। जनता के गुस्से को समझते हुए विधायक ने एक कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही का सीधा सामना करना पड़ता है क्योंकि जब बुनियादी सेवाएँ ठप हो जाती हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं से सवाल करते हैं। विधायक ने आगे कहा कि बिजली आपूर्ति में लगातार आ रही बाधाओं ने लोगों का रोज़मर्रा का जीवन दूभर कर दिया है, जिससे उनके लिए अपने घरों के अंदर रहना या आराम से अपने कार्यस्थलों तक पहुँचना लगभग असंभव हो गया है।

रात के समय होने वाली बिजली कटौती को कम करने के लिए आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाए : प्रतीक भूषण सिंह 

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बिजली विभाग के सामने आ रही तकनीकी बाधाओं जैसे ग्रिड का ज़्यादा गर्म होना, तेज़ हवाओं के कारण बिजली की लाइनें टूट जाना और भीषण गर्मी का दबाव को स्वीकार करते हुए भी, विधायक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल इन चुनौतियों को मान लेना ही काफी नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जनता इस अघोषित लोड का कोई ठोस और स्थायी समाधान चाहती है न कि केवल अस्थायी उपाय। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा  (Energy Minister AK Sharma) से की गई अपनी अपील में प्रतीक भूषण सिंह (Prateek Bhushan Singh)ने कहा कि कि रात के समय होने वाली बिजली कटौती को कम करने के लिए तत्काल एक आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाए। स्थिति की गंभीरता और संवेदनशीलता पर विस्तार से चर्चा करने के लिए विधायक ने ऊर्जा मंत्री से तत्काल व्यक्तिगत मुलाक़ात का समय भी माँगा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनहित में इस संकट को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द ही कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे।

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