  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा सांसद इकरा हसन पर दर्ज हुआ केस, जानिए किस मामले में हुई कार्रवाई

सपा सांसद इकरा हसन पर दर्ज हुआ केस, जानिए किस मामले में हुई कार्रवाई

सपा सांसद इकरा हसन के साथ यूपी में मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम है। दरअसल, बीते दिनों हुए एक विवाद को लेकर सपा सासंद अपने समर्थकों के साथ डीआईजी दफ्तर पहुंची थीं, जिसके बाद उन्होंने सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गईं थीं। इस दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी तीखी बहस भी हुई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

सहारनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकरा हसन पर सहारनपुर में केस दर्ज किया गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सपा सांसद पर डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने का आरोप लगा है। साथ ही, सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पढ़ें :- UP Power Crisis : यूपी में बिजली संकट गहराया, अखिलेश यादव, बोले-भाजपा राज में बिजली के ‘दाम’ बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं

सपा सांसद इकरा हसन के साथ यूपी में मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम है। दरअसल, बीते दिनों हुए एक विवाद को लेकर सपा सासंद अपने समर्थकों के साथ डीआईजी दफ्तर पहुंची थीं, जिसके बाद उन्होंने सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गईं थीं। इस दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी तीखी बहस भी हुई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

बता दें कि, ये मामला शामली जिले के दशाले गांव निवासी मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड के बाद से पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा था। आरोप है कि, पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद अधिकारियों ने उनकी ​शिकायतों को गंभीरता से नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार के साथ सपा सांसद इकरा हसन समर्थकों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंचीं थीं।

सपा सांसद ने डीआईजी कार्यालय में पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने लगाया, जहां उनक आरोप है कि उन्हें हिरासत में रखा गया। वहीं, पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप समेत पांच लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई भी कर दी।

इस कार्रवाई से नाराज इकरा हसन सदर बाजार थाने पहुंची और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं। धरना शाम करीब चार बजे शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। इस दौरान थाने के बाहर भारी भीड़ जमा रही और पुलिस-प्रशासन के साथ सांसद की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गुस्से में सांसद ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।

पढ़ें :- बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में...बिजली कटौती के बीच भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करके घिर अजय राय, सीएम बोले-​असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को करती है प्रकट

PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करके घिर अजय राय, सीएम बोले-​असंसदीय और...

UP Power Crisis : यूपी में बिजली संकट गहराया, अखिलेश यादव, बोले-भाजपा राज में बिजली के ‘दाम’ बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं

UP Power Crisis : यूपी में बिजली संकट गहराया, अखिलेश यादव, बोले-भाजपा...

Gonda Power Crisis : गोंडा में बिजली संकट पर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र, तुरंत समाधान की मांग

Gonda Power Crisis : गोंडा में बिजली संकट पर बीजेपी विधायक प्रतीक...

लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर किया रेप, डॉक्टर हिरासत में, हॉस्पिटल किया गया सील

लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर...

सपा-कांग्रेस के बीच है एक ‘अवसरवादी मेल’, 2027 में इनका राजनीतिक सूपड़ा साफ होना तय: केशव मौर्य

सपा-कांग्रेस के बीच है एक ‘अवसरवादी मेल’, 2027 में इनका राजनीतिक सूपड़ा...

नौतनवा में स्वच्छता अभियान को नई रफ्तार, नगर पालिका ने खरीदी जेसीबी व दो मिनी ट्रैक्टर

नौतनवा में स्वच्छता अभियान को नई रफ्तार, नगर पालिका ने खरीदी जेसीबी...