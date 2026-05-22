PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करके घिर अजय राय, सीएम बोले-​असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को करती है प्रकट

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बुरी तरह से फंस गए हैं। भाजपा नेताओं की तरफ से लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अजय राय पर पलटवार करते हुए कहा कि, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के ‘युवराज’ भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियेपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है।

अब देश वासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है।

वहीं, यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब होने लगे अंत की आहट तो आने लगी शब्दों में गिरावट…देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की बौखलाहट, निराशा और राजनीतिक दिवालियेपन को दर्शाती है।

बीमार होने पर जिस प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अजय राय जी के स्वस्थ होने की कामना की थी, आज उसी जनसेवक को ये अपशब्द कह रहे हैं। दुकान ‘मोहब्बत’ की और नीयत इतनी कड़वी? जब जनता के हित, विकास कार्यों और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, तब कांग्रेस के नेता मर्यादा भूलकर व्यक्तिगत टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का सहारा लेते हैं। देश की जागरूक जनता ऐसे अपमानजनक व्यवहार का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से अवश्य देगी।