  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. आईपीएल प्लेऑफ का टिकट NRR से होगा तय! टीमों के लिए सिर्फ जीत नहीं होगी काफी

आईपीएल प्लेऑफ का टिकट NRR से होगा तय! टीमों के लिए सिर्फ जीत नहीं होगी काफी

IPL Playoff spot will be decided by NRR : आईपीएल 2026 का सीजन बेहद रोमांचक रहा है, जहां 59 मैच खेले जाने के बावजूद प्लेऑफ की चार टीमें तय नहीं हो पायी हैं। वहीं, 16 अंकों तक पहुंचने पर भी टीमों की जगह पक्की नहीं हैं। ऐसे में नेट रन रेट की अहमियत बढ़ जाती है, जिससे प्लेऑफ की अंतिम तस्वीर साफ हो पाएगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

IPL Playoff spot will be decided by NRR : आईपीएल 2026 का सीजन बेहद रोमांचक रहा है, जहां 59 मैच खेले जाने के बावजूद प्लेऑफ की चार टीमें तय नहीं हो पायी हैं। वहीं, 16 अंकों तक पहुंचने पर भी टीमों की जगह पक्की नहीं हैं। ऐसे में नेट रन रेट की अहमियत बढ़ जाती है, जिससे प्लेऑफ की अंतिम तस्वीर साफ हो पाएगी।

पढ़ें :- World Cup 2027 : विराट कोहली का दो टूक बयान, बोले- बार-बार खुद को साबित नहीं करूंगा,भरोसा रखो या साफ मना करो?

दरअसल, आईपीएल के 19वें सीजन में 59वें मैच तक अभी छह टीमें प्लेऑफ की रेस बनी हुई है। जिनमें टेबल टॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के 16-16 अंक हैं। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के 14 अंक हैं। पंजाब किंग्स के 13 और चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंक हैं। इन सभी टीमों ने अब तक 12-12 मैच खेल लिए हैं। वहीं, 11 मैच खेल चुकी राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं।

लीग के इतिहास में 16 अंकों तक पहुंचने वाली टीमों को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई माना जाता रहा है। हालांकि, इस बार कुल 5 टीमों के 16 अंकों तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि टेबल टॉपर आरसीबी को छोड़कर बाकी पांच टीमों के नेट रन रेट में ज्यादा अंतर नहीं हैं। जो एक हार या जीत से बिलकुल बदल सकता है। जिससे साफ है कि इन टीमों को जीत के साथ-साथ नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा।

आईपीएल 2026 में 59 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति

पढ़ें :- PBKS vs MI : पंजाब किंग्स पर होगा जीत का बड़ा दबाव, बेबाक होकर खेलेगी मुंबई इंडियंस

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आईपीएल प्लेऑफ का टिकट NRR से होगा तय! टीमों के लिए सिर्फ जीत नहीं होगी काफी

आईपीएल प्लेऑफ का टिकट NRR से होगा तय! टीमों के लिए सिर्फ...

PBKS vs MI : पंजाब किंग्स पर होगा जीत का बड़ा दबाव, बेबाक होकर खेलेगी मुंबई इंडियंस

PBKS vs MI : पंजाब किंग्स पर होगा जीत का बड़ा दबाव,...

KKR से जरा संभलकर आरसीबी, 2023 से रिकॉर्ड हैं बेहद खराब!

KKR से जरा संभलकर आरसीबी, 2023 से रिकॉर्ड हैं बेहद खराब!

टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने नहीं बनाता

टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने...

संजय मांजरेकर की सलाह: हार्दिक को पीछे छोड़, मुंबई इंडियंस को अब इस खिलाड़ी को सौंप देनी चाहिए कप्तानी

संजय मांजरेकर की सलाह: हार्दिक को पीछे छोड़, मुंबई इंडियंस को अब...

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले...