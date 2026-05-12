  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने नहीं बनाता

टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने नहीं बनाता

इस मैच के बाद भुवी के नाम आईपीएल 2026 में 21 विकेट हो गए हैं। खास बात यह है कि वह आईपीएल इतिहास में चौथी बार किसी एक सीजन में 20 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शानदार फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर उनकी टीम इंडिया में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

IPL 2026 Updates:  भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रॉयल चैलेंजर बैंगलुरु की ओर से खेलते हुए भुवनेश्वर ने 10 मई को खेले गए मुकाबले में चार ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी को अहम जीत मिली और टीम का प्लेऑफ का रास्ता भी लगभग साफ हो गया।

पढ़ें :- संजय मांजरेकर की सलाह: हार्दिक को पीछे छोड़, मुंबई इंडियंस को अब इस खिलाड़ी को सौंप देनी चाहिए कप्तानी

इस मैच के बाद भुवी के नाम आईपीएल 2026 में 21 विकेट हो गए हैं। खास बात यह है कि वह आईपीएल इतिहास में चौथी बार किसी एक सीजन में 20 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शानदार फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया पर उनकी टीम इंडिया में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई।

‘कमबैक के बारे में नहीं सोच रहा’

हालांकि खुद भुवनेश्वर कुमार ने इन चर्चाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने आरसीबी द्वौरा डाली गई सोशल मीडिया में एक वीडियो में साफ कहा कि फिलहाल उनका फोकस भारतीय टीम में वापसी पर नहीं है। भुवी के मुताबिक अब वह लंबे समय के लक्ष्य बनाकर नहीं चलते, क्योंकि पहले ऐसा करने पर चीजें उनके मुताबिक नहीं चलीं।

उन्होंने कहा कि अपने करियर में 200 से ज्यादा मैच खेलना और पावरप्ले व डेथ ओवर्स में लगातार विकेट लेना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। भुवी ने माना कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी मेहनत की है और उसी का नतीजा अब मैदान पर दिखाई दे रहा है। अनुभवी तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि इस समय वह अपने रिकॉर्ड्स या उपलब्धियों को लेकर ज्यादा भावुक महसूस नहीं करते। हालांकि उन्होंने माना कि जब वह क्रिकेट से दूर होंगे, तब शायद ये यादें उनके लिए ज्यादा खास बन जाएंगी।

पढ़ें :- आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने नहीं बनाता

टीम इंडिया में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, बोले- अब लंबे सपने...

संजय मांजरेकर की सलाह: हार्दिक को पीछे छोड़, मुंबई इंडियंस को अब इस खिलाड़ी को सौंप देनी चाहिए कप्तानी

संजय मांजरेकर की सलाह: हार्दिक को पीछे छोड़, मुंबई इंडियंस को अब...

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले...

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले धर्मशाला की सड़कों पर हुए स्पॉट, साथ में नहीं थी कोई सिक्योरिटी

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले...

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने ठोका जुर्माना

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने...

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स टेबल में लगायी लंबी छलांग

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स...