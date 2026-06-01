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IPL Tsunami Vaibhav : आईपीएल सुनामी वैभव की मिली ये एसयूवी,सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन अवार्ड भी जीता

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम घर घर में लिया जा रहा है। आईपीएल सुनामी के नाम से फेमस बल्लेबाज वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में अपने खेल का अनूठा प्रदर्शन करते हुए मिशाल कायम किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

IPL Tsunami Vaibhav : क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम घर घर में लिया जा रहा है। आईपीएल सुनामी के नाम से फेमस बल्लेबाज वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में अपने खेल का अनूठा प्रदर्शन करते हुए मिशाल कायम किया है।

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आईपीएल 2026 में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। इस सीजन में वैभव ने 237.30 की हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट से 776 रन जड़ दिए हैं। उनकी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें आईपीएल 2026 का ‘सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन’ चुना गया, जिसके इनाम के तौर पर उन्हें करीब 25 लाख रुपये की शानदार टाटा सिएरा (Tata Sierra) कार दी गई।

आईपीएल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ‘सुपर स्ट्राइकर’ अवॉर्ड जीतने पर Tata Curvv EV (टाटा कर्व ईवी) एसयूवी गिफ्ट में मिली है। इस बेहतरीन गाड़ी की कीमत लगभग ₹17 लाख के आसपास है।

वैभव कार नहीं चला पाएंगे
इनाम में इतनी बेहतरीन गाड़ी मिलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी खुद इसे नहीं चला पाएंगे। दरअसल, इसके पीछे एक बड़ी और दिलचस्प वजह है। वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी महज 15 साल है। वहीं, भारत के नियमों के मुताबिक कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जरूरत होती है, जो 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही बनता है।

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