  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

IPL 2026 playoffs First Team : आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ के मद्देनजर आज एक अहम मुकाबला खेला जाना है। जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम को प्लेऑफ का टिकट मिलने वाला है। इस मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है और पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीमों में शामिल हैं। हालांकि, पहली बार दोनों टीमें 19वें सीजन में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IPL 2026 playoffs First Team : आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ के मद्देनजर आज एक अहम मुकाबला खेला जाना है। जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम को प्लेऑफ का टिकट मिलने वाला है। इस मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है और पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीमों में शामिल हैं। हालांकि, पहली बार दोनों टीमें 19वें सीजन में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी।

पढ़ें :- इसका असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए...यूपी मं​त्रिमंडल विस्तार पर बोलीं मायावती

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले...

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले धर्मशाला की सड़कों पर हुए स्पॉट, साथ में नहीं थी कोई सिक्योरिटी

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले...

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने ठोका जुर्माना

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने...

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स टेबल में लगायी लंबी छलांग

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स...

IPL 2026: उर्विल पटेल की 13 गेंदों में बनाया अर्धशतक, 'दिस इज फोर यू पापा' लिखी पर्ची को दिखाया

IPL 2026: उर्विल पटेल की 13 गेंदों में बनाया अर्धशतक, 'दिस इज...

CSK का कप्तान बनने के डिमांड पर संजू ने तोड़ी चुप्पी

CSK का कप्तान बनने के डिमांड पर संजू ने तोड़ी चुप्पी