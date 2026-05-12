आज किसको मिलेगा IPL प्लेऑफ का पहला टिकट? GT बनाम SRH मुकाबले से होगा तय

IPL 2026 playoffs First Team : आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ के मद्देनजर आज एक अहम मुकाबला खेला जाना है। जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम को प्लेऑफ का टिकट मिलने वाला है। इस मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है और पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीमों में शामिल हैं। हालांकि, पहली बार दोनों टीमें 19वें सीजन में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी।